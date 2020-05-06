Названы причины целебной силы чая

В восточных странах чай не случайно считается целебным напитком. Чай, как пишет информагентство РИА Новости, употребляют как тонизирующее и профилактическое средство, помогающее защититься от огромного числа болезней (в том числе — онкологических).Любой чай (черный, зеленый, желтый, белый, пуэр, улун, и так далее) делается из сухих листьев растения Camellia sinensis. С этим растением связана загадка, которая заключается в том, что в природе так и не были обнаружены дикорастущие предки чая (все известные сорта Camellia sinensis — культурные).Чем же объясняются целебные свойства чая? Все дело, конечно же, в особых химических соединениях, которыми богаты свежие и ферментированные листья C. sinensis. Это, в частности, полифенольные соединения, известные как катехины, которые демонстрируют выраженные антиоксидантные свойства и, соответственно, помогают организму бороться с окислительным стрессом.Кроме катехинов, которых в чае целых четыре вида (самый сильный — галлат эпигаллокатехина), в напитке присутствует L-теанин — аминокислота, которая своим молекулярным устройством напоминает глутамин. Это соединение провоцирует успокаивающий эффект и активирует мозговую активность. Плюс, в чае содержится кофеин, который стимулирует активность организма и бодрит, настраивая на рабочий лад.