Психолог назвала способы борьбы с ночными кошмарами на самоизоляции

Длительный режим самоизоляции на многих людях сказывается негативно с психологической стороны. Так, в частности, 12% жителей России жалуются на появившиеся в этот период нарушения сна. Психолог Наталья Харламенкова рассказала, что именно волнует людей и как можно нормализовать ситуацию.Как выяснили специалисты, основными поводами тревоги для людей является как сам вирус, так и связанные с этим моменты - переживание за близких, нарушение графика и одиночество. Во многом поэтому и появляются нарушения сна, которые, в свою очередь, становятся новым поводом для тревоги.По словам психолога Натальи Харламенковой, которые приводит iReactor, вполне логично, что ситуация с коронавирусом вызывает нарушения сна. Люди беспокоятся, не всегда в полной мере владеют собой, отсюда и нарушение глубины и продолжительности сна. Кошмары же являются одним из проявлений такого состояния.Поэтому, чтобы избавиться от кошмаров, нужно устранить саму причину. Для этого необходимо соблюдать разумные правила, не увлекаться излишним просмотром информации, поскольку сейчас ее такое множество, что сразу отобрать достоверное не всегда представляется возможным. Лучше всего найти себе творческое занятие и тогда тревога переключится, а проблемы со сном исчезнут.