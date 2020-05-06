Как измерить температуру без градусника

Лучше всего измерять температуру теми термометрами, которые продаются в аптеке. Однако бывает и такое, что градусника под рукой нет, а температуру измерить необходимо. "Рамблер" рассказывает, как понять, что у человека жар без термометра.Горячий лобОдно из самых старых и проверенных действий — потрогать лоб человека. Делать это он должен не самостоятельно, а попросить кого-то другого, так как сам человек не может безошибочно определить свою температуру. Трогать лоб лучше тыльной стороной ладони или губами. У многих небольшая температура дает жар только на висках. Соответственно, чем горячее лоб, тем больше вероятность, что у человека жар.Тяжелое дыханиеУчащенные напряженные вздохи говорят о том, что у человека поднялась температура. Это происходит из-за того, что при повышении температуры учащается сердцебиение, а из-за этого сильнее начинают работать органы дыхания.Постоянная жаждаПри температуре человек выделяет много пота. Организм понимает, что перегрелся, поэтому требует воды для охлаждения. При жаре очень важно восполнять водный баланс, чтобы сбивалась температура. При любой простуде очень важно обильное питье.Учащенный пульсНормальные показатели пульса человека варьируются от 60 до 80 ударов в минуту. Повышение пульса на 10 ударов будет свидетельствовать о том, что у человека немного повысилась температура, в пределах 37,5 градусов. Если количество ударов повысилось до 100 и выше, то есть уже повод для беспокойства.