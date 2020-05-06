Названы пять ошибок во время обеда, мешающих быть стройным

Постоянный рацион играет решающую роль в похудении, но многие люди совершают схожие ошибки во время обеда, утверждают эксперты в области питания.Как сообщает MedikForum.ru, в условиях пандемии и карантина специалисты обращают особое внимание на здоровый обед. Они подчеркивают, что еда в течение дня имеет большое значение для поддержания здоровья и стройной фигуры. В дополнение к спорту она является частью процесса похудения.«Многие люди трепетно следят за своим ужином, но для контроля веса обед не менее важен. Существуют ошибки, мешающие вам быть стройным», - приводится экспертное мнение в журнале Fit for Fun.Медработники назвали четыре распространенные ошибки, допускаемые людьми во время обеда. Они мешают худеть, поддерживать нормальный вес способствуют полноте.Пропуск обеда. Не стоит пропускать основные приемы пищи – завтрак, обед или ужин, дают совет эксперты. Получая слишком мало энергии, организм включит механизмы компенсации и спровоцирует обостренную тягу к еде. Следствием этого станет употребление большого количества продуктов и блюд, причем происходить процесс переедания будет совершенно неконтролируемо.Бутерброд вместо нормального обеда. Еще одна распространенная ошибка – перекусывать вместо того, чтобы давать организму во время обеда порцию пищи, которая поможет ему поддерживать активный метаболизм вплоть до ужина. Порция густого супа из овощей, круп или грибов, другой приготовленной дома пищи не станет мешать стройности и похудению, в отличие от бутербродов с сыром, колбасой, майонезом.Небрежность. Есть что-то, не отрываясь от компьютера или стоя, торопясь вернуться к делам, тоже является ошибкой. По словам диетологов, во время обеда нужно сидеть за столом, находясь в отдалении от рабочего места, сосредоточившись на еде, в расслабленной и спокойной манере.«Также важно тщательно пережевывать пищу, есть медленно. Это помогает быстрее ощутить чувство сытости, защищает от потребления лишних калорий», - пояснили врачи.Избыток простых углеводов. Увлеченность во время обеда едой, насыщенной простыми углеводами (прежде всего, мучными, сладкими продуктами), негативно влияет на уровень сахара в крови, не позволяет долго чувствовать себя сытым. Это значит, в период между обедом и ужином будет съедено еще много чего, мешающего быть стройным.Отсутствие свежих овощей. Медики считают, что во время обеда можно съедать больше половины рекомендуемых ежедневных порций овощей и фруктов, свежих или запеченных. Их переваривание будет достаточно длительным, чтобы не злоупотребить калориями на ужин.