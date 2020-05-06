Натуральное очищение организма от вредных веществ

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Очищение организма от накопившихся в нём вредных веществ с помощью кефира и льняных семян является одним из самых простых и действенных методов укрепления иммунных сил и восстановления человеческого здоровья! Именно эти два продукта в сочетании друг с другом, принимаемые в правильных пропорциях, вернут вам силы и наполнят энергией для счастливой жизни. Предлагаем вам самые известные способы очищения организма льняным семенем и кефиром.Способ первыйСуть данного метода чистки организма заключается в том, что за день вы должны съесть примерно полторы столовой ложки муки из измельчённых в кофемолке льняных семян и выпить не менее литра свежего кефира. Употреблять льняную муку можно как в чистом виде, запивая кефиром, так и добавлять в различные блюда (во время чистки рекомендуется кушать только растительную пищу и рыбу).Этот способ действует мягко и кроме очищения организма позволяет сбросить пару лишних килограммов.Способ второйСледующий способ приёма льняной муки позволяет быстро мягко очистить организм, при этом не испытывая никакого дискомфорта. Вот это схема: перемалываем цельные сухие семена в кофемолке в муку, после чего смешиваем её в стакане кефира с рубленной зеленью (свежей) петрушки или же укропа. В течение первой недели принимаем трижды в день по чайной ложечке муки, на протяжении второй – по две, а в третью неделю – по три или четыре чайных ложечки. При этом количество зелени и кефира не изменяется.Во время такого очищения старайтесь не кушать жирные, копчёные и жаренные блюда, а также исключите (хотя бы на время) вредные привычки.Способ третийНа протяжении пяти-семи дней необходимо принимать натощак такую смесь: смешиваем в одинаковых пропорциях семена кориандра, фенхеля и льна. Измельчаем сбор и принимаем по половине чайной ложечки, запивая кефиром. В течение всего периода очистки организма выпивайте не менее одного литра кефира в день.Способ четвёртыйА вот ещё один очень эффективный способ чистки организма от токсинов и шлаков. Необходимо измельчить в кофемолке сто граммов цельных семян льна, после чего поместите муку в чистую стеклянную банку и залейте её стаканом оливкового масла. Смесь настаивается в тёплом тёмном месте семь – десять дней (не забывайте раз в день встряхивать содержимое ёмкости), а затем принимается по три больших ложки натощак трижды в день (примерно за полчаса до приёма пищи). Продолжительность одного курса: десять – пятнадцать дней. На протяжении всего дня также нужно пить кефир.