Глава ВОЗ назвал мытье рук одним из самых эффективных средств профилактики коронавируса

Мытье рук — это один из основных способов профилактики коронавирусной инфекции COVID-19. Такое заявление, по данным информационного агентства ТАСС, сделал Тедрос Аданом Гебрейесус, гендиректор Всемирной организации здравоохранения.Выступая на брифинге для журналистов в Женеве, глава ВОЗ отметил, что такой основополагающий способ борьбы с COVID-19, как мытье рук, является и одним из лучших. "Обыкновенное мытье рук становится сегодня настоящим водоразделом между жизнью и смертью. Мы должны помнить об этом каждый день", — сказал Тедрос Аданом Гебрейесус, добавив, что ВОЗ делает все для популяризации способов защиты от инфекции.Мытье рук, как подчеркнул генеральный директор ВОЗ, помогает защититься не только от коронавируса, но и от огромного количества других опасных инфекционных заболеваний. Гебрейесус добавил, что такой простой и, как кажется, доступный способ профилактики инфекций, как мытье рук, на самом деле доступен далеко не всем жителям Земли."Мы должны помнить, что у миллионов людей по всему миру нет возможности мыть руки из-за проблем с водоснабжением и отсутствия мыла. Мир должен увеличить инвестиции в водоснабжение и производство гигиенических средств, чтобы победить пандемию COVID-19", — сказал глава ВОЗ на мероприятии по случаю Всемирного дня гигиены (5 мая).