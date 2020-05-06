Медики рассказали, какие микробы находятся на смартфонах

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Мобильные устройства нужно чаще дезинфицировать.Ученые из Объединенных Арабских Эмиратов и Австралии объединили результаты пятидесяти с лишним исследований, проведенных за последние полтора десятка лет в разных странах мира, и составили перечень бактерий, которые обитают на смартфонах. Мобильные устройства являются настоящим рассадником патогенных микроорганизмов.По словам ученых из Австралии, смартфоны — это бесплатный буфет и пятизвездочный отель для болезнетворных микробов. Исследователи, в частности, обнаружили на поверхности смартфонов такие опасные микроорганизмы, как золотистый стафилококк, кишечная палочка, грибки Candida, а так далее.«Золотистый и другие не менее опасные стафилококки, микрококки, опасные грибки, условно опасная кишечная палочка и так далее — поверхность смартфонов, как показала наша «перепись бактерий», буквально кишит возбудителями разных инфекций», — рассказала Лотти Таджури, один из авторов научного проекта.Ученые отметили, что бактерии хорошо приживаются на смартфонах из-за целого ряда особенностей. Смартфоны достаточно теплые, на них всегда есть органика, появляющаяся в результате контакта с кожей, плюс, свою роль играют капли пота. При этом, мало кто из людей задумывается о необходимости регулярной стерилизации мобильных устройств.