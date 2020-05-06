Причины и типы хронической усталости: как преодолеть

Упадок сил появляется по разным причинам – из-за нервного и физического перенапряжения, тяжелой и обильной пищи, зашлакованности, гипоксии и обезвоживания. Но если усталость становится хронической, стоит серьезно опасаться за свое здоровье. Возможно, организм перестал использовать свои компенсаторные возможности и подвергся воздействию токсинов, продуцируемых различными вирусами. Но чтобы не прибегать к помощи врачей, стоит сначала попробовать избавиться от этой болезни собственными силами.Говорить об усталости в единственном числе не совсем корректно – так считают врачи и психологи. Причины и виды этого состояния могут быть разными. Чтобы справиться с хронической усталостью, нужно правильно распознать ее тип. Иногда для этого необходимо пройти обследование и сдать анализы. В других случаях можно разобраться самостоятельно.Утомление – наша плата за свободу, объясняет психолог Ален Эренберг в книге «Усталость быть собой». Мы стараемся сделать миллион дел, разрываемся между работой, телефонными звонками, электронными письмами, семейными делами и прочими обязанностями. Мы сами загоняем себя.Усталость – своего рода защитная реакция, способ организма оградить нас от безумной жизни. Он не дает нам взвалить на себя ворох новых дел. Так что усталость можно рассматривать и в положительном контексте.У усталости множество лиц, поэтому анализировать ее надо с точки зрения психологии, медицины и социологии.1. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСТАЛОСТЬ«Совсем не тот, кто больше всех работает, устает больше всех», – объясняет социолог Марк Лориоль, автор книги «Время усталости». На ощущение усталости от работы влияют заинтересованность в ней, ее осмысленность, признание ваших заслуг, поощрение со стороны начальства и другие факторы.Кто-то считает, что выкладываться нужно ради одобрения коллег, шефа или клиентов, а когда старания никто не ценит, не хочется лишний раз проявлять инициативу. Другого же окрыляет сам результат трудов, и он не против работать еще больше и лучше просто ради этого.Если в вашей работе не хватает разнообразия, вы более вероятно будете страдать от отрицательных эмоций, которые будут восприниматься как усталость. А если все ваши рабочие дела невозможно выполнить из-за нехватки средств и времени, охватывающее вас чувство бессилия может усугубить ощущение изнуренности.Как победитьНе готовы сменить работу? Тогда можно попытаться найти смысл там, где его нет, или стать кем-то вроде счастливого Сизифа.Коллеги или начальник не выражают эмоций по поводу вашей работы? Начните разговор первым. Подчеркните свою роль, например, в заключении крупной сделки. Или объясните, почему вам не хватает времени или ресурсов на определенные задачи. Возможно, руководство совсем не против выделить вам помощника.2. ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ УСТАЛОСТЬ«Конец зимы – традиционное время усталости: нехватка витаминов, солнечного света, холод – все это плохо действует на человека. Подступает и эмоциональная усталость: вы чувствуете себя не на высоте, ничего не успеваете, недовольны собой и миром, считаете, что у вас ничего не получится, постепенно погружаетесь в хандру. А список запланированных дел все растет, усугубляя это состояние», – описывает эмоциональную усталость психолог Виолэна Герито.Как победитьУ терпения и выносливости есть пределы. Надо копить не утомление, а положительные эмоции. Для начала попробуйте осознать, что слишком много на себя взвалили. Подумайте, какие дела можно перенести на следующий месяц или перепоручить. У вас не будет ощущения, что вы обязаны это сделать, а значит, не будет и чувства вины за то, что вы чего-то не успели.Не требуйте от себя слишком многого и не поднимайте планку слишком высоко. Пусть у вас дома не будет идеального порядка, пусть вы пропустили уже три занятия с инструктором и так и не сели на диету. Будьте к себе добрее в этот сложный период. Но даже если вы устали сверх всякой меры, сопротивляйтесь желанию залечь под одеяло. Одиночество только усиливает эмоциональную усталость. Общайтесь и выходите в свет, чтобы преодолеть нервное напряжение.3. ГОРМОНАЛЬНАЯ УСТАЛОСТЬ«За несколько дней до конца цикла некоторые женщины чувствуют специфическую усталость, – объясняет гинеколог-эндокринолог Клэр Брике. – Обычно ее вызывает нарушение соотношения между эстрогеном и прогестероном, двумя женскими гормонами. Этот сбой вызывает раздражительность и упадок сил. Во время менструации резкое снижение количества гормонов взывает другой тип усталости: отвращение ко всему. Кроме того, обильное кровотечение приводит к физической усталости из-за нехватки железа, а боль внизу живота ослабляет нервную систему. В более зрелом возрасте снижение уровня эстрогена тоже провоцирует усталость, которая кажется непреодолимой».Как победитьЕсли вы узнали эти симптомы или обнаружили связь усталости с определенным периодом цикла, обсудите это со своим врачом. Возможно, он назначит анализы и выпишет гормональные препараты.4. ПИЩЕВАЯ УСТАЛОСТЬ«Пища тоже может вызывать ощущение упадка сил, – добавляет специалист по вопросам питания Жак Фрике. – После еды быстрые углеводы (печенье, белый хлеб, конфеты) повышают уровень сахара в крови и заставляют поджелудочную железу вырабатывать большие дозы инсулина, чтобы понизить его уровень. Это приводит к реакционной гипогликемии, сопровождающейся ощущением вялости».Другой критический период – через три или четыре часа после еды, если она была жирной и тяжелой. Такая пища переваривается медленно и требует большого количества энергии. К тому же большое количество жира в крови увеличивает нагрузку на печень. В перспективе несбалансированное питание ведет к авитаминозу и недостатку магния, которые ощущаются как нервное истощение.Как победитьЕшьте 3-4 раза в день. Утром съедайте медленные углеводы (хлеб с отрубями, фрукты, овсянку). Они дадут организму заряд энергии. В обед и на ужин налегайте на белковую пищу и овощи. Старайтесь не перекусывать каждый час и не заглатывать пищу на ходу. И конечно, пейте воду, чтобы помочь организму очищаться от шлаков и токсинов.5. ФИЗИЧЕСКАЯ УСТАЛОСТЬ«Если вы чувствуете мышечную усталость после целого дня на ногах или падаете без сил, просто поиграв с сыном 15 минут в баскетбол, – это тревожные симптомы», – считает Стефан Кашуа, автор книги «Полезен ли спорт для здоровья?». Организм сигнализирует, что ваша физическая форма далека от оптимальной. «Регулярные занятия спортом без изнурительных нагрузок помогут почувствовать себя лучше. Они повышают выносливость и стимулируют выброс эндорфинов», – подчеркивает специалист.Как победитьСамые простые из восстанавливающих тренировок – ходьба, велосипед, плаванье. Чтобы извлечь из них максимум пользы, надо входить в ритм постепенно. Если спорта в вашей жизни не было давно, есть смысл начать с регулярных прогулок в быстром темпе.6. УСТАЛОСТЬ ИЗ-ЗА НЕПРАВИЛЬНОГО СНА«Чтобы восстановиться, мозгу нужны полные (примерно полуторачасовые) фазы глубокого и парадоксального сна, – объясняет Стефан Кашуа. – Фаза глубокого сна необходима, чтобы обработать полученную за день информацию и упорядочить ее. Когда эта фаза нарушена, способности памяти снижаются, вам становится сложно на чем-либо сосредотачиваться».Парадоксальная фаза (она же фаза сновидений) помогает справиться с усталостью и восстановить силы. Если человека лишить ее, он закончит свои дни в клинике для душевнобольных. Шум, неудобная кровать и другие мелочи вызывают микропробуждения, в итоге одна фаза сменяется другой незаметно для вас и цикл не завершается. Как результат, вы просыпаетесь с чувством усталости. Это состояние хорошо знакомо молодым матерям, которые по несколько раз за ночь встают к малышу.Как победитьЕсли у вас маленький ребенок, то с усталостью из-за недостатка сна придется на какое-то время смириться. Во всех остальных случаях надо действовать. Займитесь лечением храпа партнера, улучшите звукоизоляцию стен и окон, поменяйте матрас на более удобный. Позаботьтесь, чтобы ничто не тревожило ваш полноценный сон.