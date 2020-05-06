Как избежать депрессии после родов и во время декрета?

Для каждой женщины рождение ребенка — это самое яркое и запоминающееся событие, которое в корне меняет жизнь и зачастую даже делит ее на «до» и «после». У мамы появляется огромное количество новых забот, переживаний и обязанностей. Тем не менее полностью поменять ритм жизни в одно мгновение — задача не из легких, и необходимость ее выполнения часто влечет за собой не лучшие последствия.Сразу после рождения ребенка молодую маму охватывает разнообразие эмоций. Это и чувство облегчения после пережитых девяти месяцев вынашивания малыша и самих родов, и эйфория от встречи и знакомства с крохой, и всепоглощающая любовь к новому члену семьи. Однако часто все эти эмоции сменяются раздражительностью, апатией и усталостью.Причины послеродовой депрессииВ первую очередь нужно понимать, почему многие женщины подвержены послеродовой депрессии. В этой статье мы не будем употреблять медицинскую терминологию или научные определения. Простым и понятным для всех языком попытаемся донести, как избежать депрессии или найти правильный выход, если вы чувствуете, что самостоятельно справиться становится сложно.Основные причины ощущения подавленности и безрадостного общения и пребывания с ребенком — это однообразие, практически полное отсутствие личного пространства и возможности удовлетворить собственные потребности, какими бы они ни были, в любой привычный для вас или желаемый момент.С этими проблемами гораздо реже сталкиваются женщины, которые всегда могут попросить помощи у мужа, друзей или родственников. Но что остается делать тем мамам, которые изо дня в день остаются наедине с малышом и вынуждены брать на себя практически все обязанности по уходу за крохой и бытовые заботы? Именно об этом мы расскажем далее.Как справиться с депрессией, не прибегая к профессиональной помощи?Мы собрали для вас самые простые и проверенные советы, которые чаще всего можно услышать от опытных мам. Среди них наиболее популярны и действенны следующие рекомендации:Мыслите позитивно. Помните, что именно вы сами можете помочь себе лучше, чем кто-либо другой. Избегайте негативных мыслей и переживаний, избавляйтесь от них. Чаще вспоминайте приятные моменты из жизни, просматривайте фотографии и видео.Выберите хобби по душе. Пока ребенок спит, не обязательно хвататься за бытовые дела. Займитесь рисованием, лепкой, вышивкой. В первые месяцы жизни ребенка прекрасным хобби может стать сон. Да, простой сон при первой возможности.Читайте и обучайтесь. Интернет открывает доступ практически к неограниченным возможностям. Пользуйтесь этим! Читайте обо всем, что интересно, познавательно и важно для вас.Не зацикливайтесь на ребенке. Помните о том, что дети растут очень быстро и многие заботы временны. Ребенку нужна счастливая мама, поэтому вам стоит тщательнее пересмотреть список обязанностей, который вы сами придумали. Наверняка в нем найдется несколько пунктов, которые можно легко заменить или вовсе исключить.И самое главное — наслаждайтесь жизнью здесь и сейчас. Спустя много лет вы забудете обо всем, что заставляло вас грустить. Поэтому чаще улыбайтесь вашей крохе, старайтесь запечатлеть в памяти самые важные и радостные моменты. И помните, что вы живете одну жизнь, и она слишком важна, чтобы тратить ее на негативные эмоции, тем более депрессию.