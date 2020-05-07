Доказано наличие жиросжигающего эффекта у зеленого чая

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Анализ различных исследований показал, что регулярное употребление зеленого чая позволяет уменьшить вес человека и снизить Индекс массы тела, пишет Eurek Alert. Правда, особых изменений в объеме талии (показатель накопления абдоминальных жировых отложений) не было замечено в связи с зеленым чаем.В общей сложности эксперты исследовали результаты 26 экспериментов с привлечением 1344 пациентов. Вес тела и Индекс массы тела менялся в том случае, если зеленый чай потреблялся дольше 12 недель и в дозировке менее 800 миллиграммов в день.Другая группа исследователей, в свою очередь, представила список универсальных жиросжигательных продуктов. На первом месте оказался артишок. Он отличается высоким содержанием пищевых волокон и антиоксидантов, а также способностью активировать выработку желчи и нормализовать уровень холестерина. Плюс, артишок производит мочегонный эффект, являясь настоящим спасением от отеков.На втором месте - грейпфрут, известный малой калорийностью. Диетологи рекомендуют грейпфруты тем, кто хочет избежать переедания. К тому же, исследования показали, что грейпфрут может нормализовать уровень сахара в крови. В свою очередь, молочная сыворотка является прекрасным средством для ускорения обмена веществ и наращивания мышечной массы.На четвертом месте в списке расположился зеленый чай. Пожалуй, это самый полезный напиток в мире. По словам специалистов, он показан для поддержания здоровья печени. Наконец, на пятом месте, находится кайенский перец, способный очищать сосуды и стимулировать кровообращение.