Доказано наличие жиросжигающего эффекта у зеленого чая
В общей сложности эксперты исследовали результаты 26 экспериментов с привлечением 1344 пациентов. Вес тела и Индекс массы тела менялся в том случае, если зеленый чай потреблялся дольше 12 недель и в дозировке менее 800 миллиграммов в день.
Другая группа исследователей, в свою очередь, представила список универсальных жиросжигательных продуктов. На первом месте оказался артишок. Он отличается высоким содержанием пищевых волокон и антиоксидантов, а также способностью активировать выработку желчи и нормализовать уровень холестерина. Плюс, артишок производит мочегонный эффект, являясь настоящим спасением от отеков.
На втором месте - грейпфрут, известный малой калорийностью. Диетологи рекомендуют грейпфруты тем, кто хочет избежать переедания. К тому же, исследования показали, что грейпфрут может нормализовать уровень сахара в крови. В свою очередь, молочная сыворотка является прекрасным средством для ускорения обмена веществ и наращивания мышечной массы.
На четвертом месте в списке расположился зеленый чай. Пожалуй, это самый полезный напиток в мире. По словам специалистов, он показан для поддержания здоровья печени. Наконец, на пятом месте, находится кайенский перец, способный очищать сосуды и стимулировать кровообращение.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
http://www.meddaily.ru - Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий