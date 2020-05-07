Растительные экстракты могут облегчить симптомы похмелья

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Как показывает исследование, опубликованное в BMJ Nutrition Prevention & Health, комбинация растительных экстрактов плодов, листьев и корней может помочь облегчить симптомы похмелья.Обезвоживающее действие алкоголя и связанная с этим потеря электролитов, которые помогают сбалансировать содержание воды и уровень кислот. Это в значительной степени ответственно за наиболее распространенные симптомы похмелья.Для облегчения симптомов похмелья рекомендованы различные природные средства, но пока нет убедительных научных доказательств их использования.В попытке решить эту проблему, ученые оценили потенциал конкретных растительных экстрактов, витаминов, минералов и антиоксидантных соединений для ослабления ряда признанных физических и психологических симптомов, связанных с похмельем.В состав растительных экстрактов входят: барбадосская вишня (ацерола), опунция, гинкго билоба, ива, корень имбиря. Витамины и минералы включали магний, калий, бикарбонат натрия, цинк, рибофлавин, тиамин и фолиевую кислоту.ИсследованиеПриблизительно 214 здоровых людей в возрасте 18-65 лет разделили на 3 группы, которым за 45 минут до и сразу после того, как они прекратили пить алкогольный напиток (пиво или вино), давали 7,5 г водорастворимой добавки.Это интересно: Женщины могут защититься от диабета 2 типа с помощью марганцаПервой группе (69) дали добавку, содержащую растительные экстракты, витамины и минералы и дополнительные антиоксидантные соединения — стевиол-гликозиды и инулин. Вторая группа (76) получала добавку минус растительные экстракты, а третья группа (69) получала только глюкозу (плацебо).РезультатыПо сравнению с добавкой, содержащей только глюкозу, те, кто принимал полную добавку растительных экстрактов, минералов / витаминов и антиоксидантов, сообщали о менее серьезных симптомах.