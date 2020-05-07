Растительные экстракты могут облегчить симптомы похмелья
Обезвоживающее действие алкоголя и связанная с этим потеря электролитов, которые помогают сбалансировать содержание воды и уровень кислот. Это в значительной степени ответственно за наиболее распространенные симптомы похмелья.
Для облегчения симптомов похмелья рекомендованы различные природные средства, но пока нет убедительных научных доказательств их использования.
В попытке решить эту проблему, ученые оценили потенциал конкретных растительных экстрактов, витаминов, минералов и антиоксидантных соединений для ослабления ряда признанных физических и психологических симптомов, связанных с похмельем.
В состав растительных экстрактов входят: барбадосская вишня (ацерола), опунция, гинкго билоба, ива, корень имбиря. Витамины и минералы включали магний, калий, бикарбонат натрия, цинк, рибофлавин, тиамин и фолиевую кислоту.
Исследование
Приблизительно 214 здоровых людей в возрасте 18-65 лет разделили на 3 группы, которым за 45 минут до и сразу после того, как они прекратили пить алкогольный напиток (пиво или вино), давали 7,5 г водорастворимой добавки.
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Первой группе (69) дали добавку, содержащую растительные экстракты, витамины и минералы и дополнительные антиоксидантные соединения — стевиол-гликозиды и инулин. Вторая группа (76) получала добавку минус растительные экстракты, а третья группа (69) получала только глюкозу (плацебо).
Результаты
По сравнению с добавкой, содержащей только глюкозу, те, кто принимал полную добавку растительных экстрактов, минералов / витаминов и антиоксидантов, сообщали о менее серьезных симптомах.
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