7 наиболее распространенных ошибок в питании

Профессиональные врачи-диетологи выделили следующие 7 наиболее распространенных ошибок и слабостей в питании большинства людей, которые приводят их не только к ожирению, но и ко множеству болезней.Грех №1: Есть слишком многоБольшинство людей в развитых странах едят сегодня намного больше, чем требуется для покрытия их активностей. Офисному работнику достаточно съедать пищи примерно на 2000 калорий в день — а он ест столько, сколько требуется человеку, занимающемуся, например, ручной рубкой леса.Грех №2: Есть слишком жирноВо многих развитых странах ожирением страдает более 50% населения, и одна из основных причин такого явления — потребление лишком большого количества жирной пищи, которая к тому же очень калорийна. Между тем, ожирение — это не только эстетически некрасиво, но и опасно: оно приводит ко множеству заболеваний, от сердечнососудистых вплоть до онкологии. Вспомните об этом, когда в следующий раз будете делать покупки в магазине: постарайтесь выбирать постные варианты продуктов. Например, вместо сливок — нежирное молоко, вместо свинины — куриную грудку без кожицы. Важно не бросаться и в другую крайность — на продукты с маркировкой «обезжиренные». В них зачастую содержится слишком много вредных добавок, что нивелирует пользу от их обезжиренности.Грех №3: Есть слишком сладкоЗнаете ли вы, что до 8-го века человечество жило без сахара и прекрасно себя чувствовало — несмотря на намного более сложные условия выживания? А что сегодня мы едим в десятки, если не сотни, раз больше сахара, чем наши предки всего сотню лет назад? Причем, делаем это, зачастую даже не замечая, потому что сахар добавляется во многие продукты питания, в которых его вроде бы быть не должно, например, в майонез. Возьмите себе за привычку отслеживать потребление сахара и внимательно читать этикетки на готовых продуктах. Помните, что одна плитка шоколада — это треть или четверть вашей дневной нормы калорий.Грех №4: Есть несбалансированноОтказываться ни от какого из питательных веществ не нужно — вашему организму нужны и белки, и жиры, и углеводы. Важно соблюдать калорийность и их правильный баланс, который зависит от вашего образа жизни и ваших фитнес-целей. Например, если вы худеете, старайтесь сделать основой своего рациона белковые продукты. Если много тренируетесь или занимаетесь физической работой, употребляйте достаточно углеводов — это ваш основной источник энергии. И т.д.Грех №5: Есть не вовремяВсе знают поговорку про «завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, а ужин отдай врагу», но далеко не все ей следуют. Многие жители городов зачастую полноценно питаются всего раз в день, да и то на ночь. Не говоря уже о том, что на самом деле есть следует не 3, а, желательно, с равными промежутками 4-6 раз в день: обязателен завтрак, обед и ужин, а между ними 1-3 небольших перекуса. Такой режим поможет поддерживать метаболизм на высоком уровне, не голодать, а значит и не переедать, когда добрались до пищи.Грех №6: Есть неправильно приготовленноеИзбегайте продуктов, подвергшихся сильной промышленной переработке, а если готовите сами, отдавайте предпочтение здоровым методам готовки. Они включают в себя отваривание, приготовление на пару и гриле, запекание и тушение. А вот от жарки на масле или во фритюре следует отказаться.Грех №7: Есть неосознанноПочти все вышеперечисленные грехи зачастую — результат незнания. Мы живем в 21-м веке, разбираемся во множестве вещей, но до сих пор нередко мало знаем о том, что помещаем в свой организм с едой. Про то, каким топливом заправляем свой автомобиль, знаем, а чем питаем свое тело — не задумываемся. Не пора ли начать относиться к этому важному аспекту своей жизни серьезнее и внимательнее? Изучайте теорию и практику питания: сколько его требуется вашему телу, какие нутриенты, витамины и минералы ему необходимы, от каких продуктов лучше вообще отказаться и т.д. Это — самый эффективный способ перестать «грешить» в питании!