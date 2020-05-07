Лимонный сок влияет на онкологию сильнее химиотерапии

Оказалось, что сок влиял только на зараженные клетки, а здоровые не трогал.Специалисты решили провести 20 исследований, чтобы установить влияние лимонного сока на клетки онкологии. Оказалось, что сок влияет на заболевание сильнее химиотерапии. Эксперты считали, что лимонный сок нейтрализует действие свободных радикалов, которые вызывают онкологию. В итоге было установлено, что сок воздействует на клетки 12 злокачественных опухолей.Также было установлен, что лимонный сок намного эффективнее, чем самый распространенный препарат от рака Adriamycin. Сок цитрусового влияет только на зараженные клетки, а здоровые не трогает, в отличии от химиотерапии. Чтобы правильно употреблять сок, его необходимо разбавить прохладной кипяченой водой в соотношении 1:3. Всего за один раз можно выпить 50 мл.