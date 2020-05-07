Медики рассказали, сколько яиц в день можно есть

Умеренное потребление яиц не принесет никакого вреда здоровью, в частности – сердечно-сосудистой системе.К такому выводу пришли ученые из Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета после нового исследования, результаты которого представлены в Американском журнале клинического питания.Уточняется, что безопасно можно потреблять по одному яйцу в день. Чтобы обеспечить точность результатов, исследователи изучили потребление более чем 146 тысяч человек из 21 страны, а также случаи заболевания более 31 тысяч пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.Те, кто ел семь или меньше яиц в неделю, не имели высокого риска заболеваний или смертности.«Умеренное потребление яиц, около одного яйца в день, не увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и смертности, даже если люди имеют историю сердечно-сосудистых заболеваний и диабета», – рассказал ведущий автор исследования Махшид Дегхан.По словам заведующего кафедры питания Фрэнка Ху, человек может съесть на завтрак и два яйца, однако не более одного или двух раз в неделю. В желтке содержится много холестерина, избыток которого связан с высоким риском атеросклероза и болезней сердечно-сосудистой системы.