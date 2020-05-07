Действительно ли коронавирус обходит стороной курящих людей
Не успели курильщики порадоваться пользе своей вредной привычки, как их надежды были разбиты вдребезги. Появившаяся информация о том, что по неведомой причине коронавирус меньше поражает курящих людей, не соответствует действительности. Об этом заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России, профессор Евгений Брюн.
"В последнее время в СМИ появляются материалы, рассказывающие о том, что "короновирус меньше затрагивает курильщиков". Данная информация, по нашему мнению, не соответствует действительности. Более того - она опасна для здоровья!", - считает Евгений Брюн.
Информация начала широко распространяться после сообщений китайских медиков о том, что среди госпитализированных с COVID-инфекцией мало курящих пациентов. При этом стоит учитывать, что наблюдения эти были очень локальными, а потому их нельзя считать масштабными исследованиями.
"Сравнительные исследования о течении COVID-19 у курильщиков и лиц, не потребляющих табак и иные курительные изделия еще не проведены - не известно, какие группы сравнивать, какие необходимы сроки и так далее", - говорит Евгений Брюн.
В настоящее время нет данных, что никотин действительно оказывает защитное действие на организм при атаке коронавируса. Зато есть официальные подтверждения того, что курение ослабляет иммунитет.
"Следовательно, мы не можем относится серьезно к мнению из области "А вот некий родственник (знакомый, сосед и так далее) курил и употреблял алкоголь, а прожил сто лет!" Это не профессионально", - подчеркивает главный нарколог.
Он предположил, что такие информационные "вбросы" могут исходить от людей, заинтересованных в производстве сигарет.
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