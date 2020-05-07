Действительно ли коронавирус обходит стороной курящих людей

Нарколог прокомментировал информацию о несовместимости COVID-19 и никотина.Не успели курильщики порадоваться пользе своей вредной привычки, как их надежды были разбиты вдребезги. Появившаяся информация о том, что по неведомой причине коронавирус меньше поражает курящих людей, не соответствует действительности. Об этом заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России, профессор Евгений Брюн."В последнее время в СМИ появляются материалы, рассказывающие о том, что "короновирус меньше затрагивает курильщиков". Данная информация, по нашему мнению, не соответствует действительности. Более того - она опасна для здоровья!", - считает Евгений Брюн.Информация начала широко распространяться после сообщений китайских медиков о том, что среди госпитализированных с COVID-инфекцией мало курящих пациентов. При этом стоит учитывать, что наблюдения эти были очень локальными, а потому их нельзя считать масштабными исследованиями."Сравнительные исследования о течении COVID-19 у курильщиков и лиц, не потребляющих табак и иные курительные изделия еще не проведены - не известно, какие группы сравнивать, какие необходимы сроки и так далее", - говорит Евгений Брюн.В настоящее время нет данных, что никотин действительно оказывает защитное действие на организм при атаке коронавируса. Зато есть официальные подтверждения того, что курение ослабляет иммунитет."Следовательно, мы не можем относится серьезно к мнению из области "А вот некий родственник (знакомый, сосед и так далее) курил и употреблял алкоголь, а прожил сто лет!" Это не профессионально", - подчеркивает главный нарколог.Он предположил, что такие информационные "вбросы" могут исходить от людей, заинтересованных в производстве сигарет.