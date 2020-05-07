Американский невролог рассказал о необратимых последствиях коронавируса

Коронавирус нового типа может серьезно навредить не только дыхательной, но и нервной системе больного. Последствия перенесенной коронавирусной инфекции могут быть как временными, так и постоянными — исследования по теме только стартовали, поэтому делать какие-то выводы рано. Об этом пишет "Российская газета".Согласно наблюдениям врачей из китайского Уханя, у пациентов с диагнозом COVID-19 фиксируются некоторые неврологические расстройства — в частности, приступы головной боли, а также потеря обоняния и вкуса. Но американские медики говорят, что коронавирус провоцирует и более серьезные последствия для нервной системы, которые в отдельных случаях могут быть необратимыми.По словам доктора Аллена Аксамита из клиники Майо, который специализируется на неврологических расстройствах, коронавирус может создавать значительные угрозы для нервной системы. "Вирус провоцирует изменение сознания, а в некоторых случаях полностью лишает человека способности взаимодействовать с миром. Мы пока не знаем, являются ли эти эффекты перманентными, поэтому продолжаем наблюдения", — заявил Аксамит, добавив, что осложнения могут провоцироваться и метаболическими нарушениями — в таком случае они быстро проходят без серьезных последствий.Еще одна опасность, связанная с коронавирусом — это, как отметил Аксамит, высокая вероятность инсульта у больных с тяжелым течением COVID-19. Но связь между коронавирусом и инсультом пока что изучена очень плохо.