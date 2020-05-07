Найден белок, показывающий, как будет протекать заражение COVID-19

Ученые Университета Раша нашли в крови белок suPAR, который может предсказать, потребуется ли пациенту с коронавирусом искусственная вентиляция легких, пишет The Daily Mail. Белок suPAR - отличный маркер тяжести инфекции, ее агрессивности и степени активации иммунитета.Если у человека был высокий уровень suPAR, он быстрее оказывался на аппарате искусственной вентиляции легких. suPAR вырабатывается иммунными клетками костного мозга и в бронхиальном дереве. Кстати, ранее высокие уровни этого белка в крови связывались с развитием хронического заболевания почек.Сообщается, что у контрольных пациентов уровень suPAR обычно составлял 5 нанограммов на миллилитр крови или ниже. А вот у пациентов с коронавирусом - в среднем 6 нанограммов и выше. В этой группе 18% и 85% больным соответственно требовались аппараты искусственной вентиляции легких и аппараты поддержания положительного давления в дыхательных путях.Исследователи обнаружили, что пациенты с более высоким уровнем suPAR в плазме крови чаще были интубированы, происходило это быстрее и в итоге больные находились в этом состоянии более продолжительное время.