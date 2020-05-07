Найден белок, показывающий, как будет протекать заражение COVID-19
Если у человека был высокий уровень suPAR, он быстрее оказывался на аппарате искусственной вентиляции легких. suPAR вырабатывается иммунными клетками костного мозга и в бронхиальном дереве. Кстати, ранее высокие уровни этого белка в крови связывались с развитием хронического заболевания почек.
Сообщается, что у контрольных пациентов уровень suPAR обычно составлял 5 нанограммов на миллилитр крови или ниже. А вот у пациентов с коронавирусом - в среднем 6 нанограммов и выше. В этой группе 18% и 85% больным соответственно требовались аппараты искусственной вентиляции легких и аппараты поддержания положительного давления в дыхательных путях.
Исследователи обнаружили, что пациенты с более высоким уровнем suPAR в плазме крови чаще были интубированы, происходило это быстрее и в итоге больные находились в этом состоянии более продолжительное время.
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