Блокировка тестостерона может спасти мужчин от COVID-19

Блокировка синтеза тестостерона при помощи антиандрогенных препаратов уменьшает вероятность смерти мужчин от COVID-19 примерно в 4 раза. К такому выводу, как сообщает информационное агентство ТАСС, пришли исследователи из Швейцарии, поделившиеся результатами своей работы с Европейским обществом медицинской онкологии.По словам профессора Андреа Алимонти из университета Лугано, повышенная уязвимость мужчин к коронавирусной инфекции нового типа провоцируется, по всей видимости, особенностями мужских половых гормонов. Соответственно, если заблокировать выработку тестостерона медикаментозно, то можно защитить мужской организм от разрушительного воздействия COVID-19.Профессор Алимонти и его коллеги выяснили, почему мужчины в большей степени уязвимы к новому коронавирусу, наблюдая за течением COVID-19 у 10 тысяч жителей Венеции, 50% из которых — мужчины. Среди заболевших коронавирусом венецианцев были страдающие от рака простаты, и они, как с удивлением обнаружили исследователи, умирали от COVID-19 значительно (в 4 раза) реже остальных.Ученые предположили, что все дело в антиандрогенных препаратах, которые принимают мужчины с опухолями простаты. Считается, что действие антиандрогенов обусловлено их способностью снижать уровень белка TMPRSS2, который используется коронавирусом для атак на клетки. Теперь гипотезу ученых необходимо проверить в рамках клинического исследования.