Названы продукты, снижающие умственные способности

В основном негативно влияет на когнитивные способности человека пища с большим содержанием жиров.Специалисты из США провели исследование, в котором установили, какие продукты снижают умственные способности человека. Оказалось, что именно пища с большим содержанием жиров негативно сказывается на когнитивных способностях. К такой пище относятся бургеры, картофель фри, пицца и чипсы, а также бутерброд с сыном, колбасой и сливочным маслом, жареная картошка, салаты, заправленные майонезом и сладости со сливочным кремом.Если часто употреблять такие продукты, то происходит задержка поступления в головной мозг глюкозы, из-за чего орган «питается» кетоновыми телами, полученными из жиров. Из-за того, что эти вещества являются медленными источниками энергии, то умственные способности, в особенности мыслительные процессы, происходят намного медленнее. Именно поэтому специалисты рекомендуют отказаться от пищи с большим содержанием жиров, так как это может привести к ожирению и снижению умственных способностей человека.