Коронавирус связали с психическими расстройствами у детей и взрослых

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Университет Калифорнии предупреждает: последствием коронавирусной инфекции могут стать различные когнитивные расстройства, передает "Известия". Причем, потенциально инфекция способна вызывать тяжелые психические отклонения, включая шизофрению, у детей, рожденных у переболевших матерей. Поэтому эксперты призывают установить пожизненное наблюдение за перенесшими инфекцию.Комментирует заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов: "Иногда при тяжелых и затяжных инфекциях могут наблюдаться острые и преходящие психотические симптомы - варианты галлюцинаций, иллюзий, бреда, другие нарушения восприятия. Подчеркну, что они пропадают при улучшении состояния больного, если только инфекции не наносят органического вреда ЦНС".Что касается риска развития отклонений у детей, исполняющий обязанности директора Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Васин связывает проблему с кратковременным увеличением концентрации кинуреновой кислоты. Это особенно актуально при инфицировании матери в первом триместре беременности. Данные патологические процессы происходят под воздействием вирусов гриппа и грозят нарушениями в развитии мозга у плода, говорит эксперт. Возможно, вывод актуален и для коронавируса.