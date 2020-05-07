Как правильно делать дома аромотерапию

Уже много веков назад было замечено, что ароматерапия позитивно влияют на кожу и волосы, помогают бороться с возрастными изменениями. Ароматерапию использовали Клеопатра, Нефертити, мадам Помпадур.В современной косметологии также широко используются вытяжки из лекарственных трав, во многие средства входят эфирные масла. Ароматические масла оказывают биологическое действие на трех уровнях: молекулярном, психоэмоциональном и на уровне нервной системы. Кроме того, аромакосметика восполняет потребности организма в витаминах, микроэлементах, аминокислотах и других веществах. Ведь каждый запах несет в себе несколько химических соединений. Все эфирные масла восстанавливают водно-солевой баланс. Причем с помощью эфирных масел очищаются от шлаков не только клетки кожи, но и весь организм.Использовать ароматерапию можно и в домашних условиях. Эфирные масла помогут вам добиться поразительных результатов. Но, естественно, не сразу, применять их необходимо достаточно долго и регулярно. Для домашней косметики подойдут многие масла, каждое оказывает определенное действие на кожу, поэтому необходимо выбрать те, которые нужны именно вам. Также необходимо помнить и об индивидуальной реакции на масла: то, что подойдет одному, может не подойти другому. Главное правило ароматерапии — запах масла должен нравиться.Последние исследования, проведенные в Англии и Японии, были посвящены изучению традиционных поверий, связанных с ароматическими травами. Были выявлены две реакции на запахи, которые ученые назвали «сильным сигналом» и «слабым сигналом». Первая реакция закладывается в человеке еще до рождения и является инстинктивной, вторая приобретается в течение жизни. К первому типу можно отнести, например, запах материнской кожи, а ко второму — аромат клевера, напоминающий о луге, где вы гуляли в детстве.В какой степени действие того или иного масла зависит от его химического состава, насколько оно связано с воспоминаниями или ассоциациями? Что касается физиологической или эмоциональной реакции на запах, то классификация здесь становится еще более сложной. Поэтому уместнее ориентироваться на темперамент отдельного человека и рассматривать конкретную реакцию на запах, не пытаясь делать общие выводы.На конференции, посвященной связям между психологией и парфюмерией, состоявшейся в 1991 году, ученые пришли к выводу: если фармакологическое действие ароматических масел зачастую бывает похожим у разных людей, то психологический эффект может оказаться совершенно различным.Действие запаха на человека зависит от множества факторов: каким образом человек почувствовал запах; какой концентрации был запах; при каких обстоятельствах человек почувствовал запах; личность человека (пол, возраст, тип личности);в каком настроении был человек; какие ассоциации вызывает этот запах; страдает ли человек аносмией, то есть неспособностью воспринимать запахи (все или отдельные).Таким образом, обнаруживается, что некоторые ароматические масла весьма неоднозначны по своей природе. Хорошим примером тому является роза. Этот цветок у большинства людей ассоциируется с красотой, любовью, а то и с печалью. Когда человек вдыхает аромат розы, то у него возникают множественные ассоциации, связанные с этим запахом, что одновременно влияет на него как эмоционально, так и физически, и влияние это зависит от его личного опыта.Ароматические эфирные масла в ароматерапииВ домашних условиях можно достаточно просто и эффективно использовать ароматические масла в косметических и лечебных целях. Их можно использовать как духи, для наполнения ароматических саше, добавлять в ванны и применять для приготовления индивидуальных косметических средств. Ароматические масла помогут также при некоторых недомоганиях и могут стать профилактическим средством против головной боли, простуды, болях в мышцах.Масла следует хранить в прохладном темном месте в бутылках из темного стекла, чтобы предотвратить их окисление на свету, а также стараться свести до минимума их контакт с воздухом.Для аромакосметики подойдут как чистые масла-основы, так и смеси с эфирными маслами. Последние дадут эффект больше, но помните, что эфирные масла представляют собой сильно концентрированные растительные эссенции, поэтому наносить их на кожу в неразбавленном виде следует с большой осторожностью. Также необходимо каждые 2—3 недели менять масла, чтобы не возникало привыкания кожи и ослабления эффекта.Эфирные масла для нормальной кожиТонизирующие: герань, лимон, можжевельник, розмарин.Успокаивающие, бергамот, жасмин, иланг-иланг, лаванда, нероли, роза, ромашка, сандал, чайное дерево.Разглаживающие: апельсин, лаванда, лимон, роза, чайное дерево.Эфирные масла для сухой кожиТонизирующие, ладан.Успокаивающие: жасмин, лаванда, нероли, роза, ромашка.Разглаживающие: герань, лаванда, розовое дерево, сандал.Эфирные масла для жирной кожиТонизирующие: герань, имбирь, лимон, можжевельник, мята, розмарин.Успокаивающие: иланг-иланг, лаванда, пачули, ромашка, чайное дерево.Разглаживающие: лаванда, лимон.Эфирные масла для кожи смешанного типаТонизирующие: герань, имбирь, лимон, мята, петит грейн, розмарин.Успокаивающие: бергамот, жасмин, иланг-иланг, роза, ромашка, чайное дерево.Разглаживающие: апельсин, роза, лаванда, лимон.Базисные маслаБазисные масла можно использовать и отдельно, и в смеси с эфирами. Также неплохо чередовать чистые базисные масла с их эфирными смесями.Масло грецких орехов подходит для всех типов кожи. Оно очень быстро впитывается и делает кожу шелковистой и мягкой на ощупь.Кукурузное масло обладает очень высоко питательной ценностью используется для раздраженной и увядающей кожи. Вследствие высокого содержания витамина А оно незаменимо для регенерации кожи. Кукурузное масло имеет длительный срок хранения.Масло жожоба в действительности является жидким воском. Это одно из самых популярных «масел» в натуральной косметике. Оно хорошо увлажняет кожу и придает ей приятную шелковистость. Масло жожоба подходит для всех типов кожи, но особенно — для сухой. Его применяют, чтобы привести в норму потрескавшиеся губы, избавиться от перхоти при сухой коже головы, а также для ухода за кожей после солнечных ванн. Масло жожоба оказывает сильное противовоспалительное и увлажняющее действие. Еще одно преимущество этого масла — нейтральный запах и большой срок хранения. Археолога находили масло жожоба в египетских пирамидах и, несмотря на столь «солидный возраст», оно было как свежее.Миндальное масло благотворно воздействует на чувствительную кожу. С успехом применяется для ухода за детской кожей. Миндальное масло оказывает успокаивающее, разглаживающее и питающее действие, уменьшает раздражение. Является отличной основой для эфиров с терпким запахом. Недостаток — небольшой срок хранения.Оливковое масло обладает хорошими лечебными свойствами, особенно хорошо для раздраженной, шелушащейся и сухой кожи. Единственный недостаток оливкового масла — своеобразный запах, к которому необходимо привыкнуть.Масло из проращенной пшеницы пригодно для всех типов кожи, однако особенно эффективно для морщинистой кожи, так как обладает разглаживающим действием И отличными регенерирующими свойствами. Подсолнечное масло богато витамином В, особенно хорошо подходит для ухода за нечистой и жирной кожей.Приготовление и использование косметических средств на основе маселМасла имеют широкий спектр применения. Смеси эфирных и базовых масел можно использовать непосредственно в чистом виде, нанося на кожу. Можно добавлять эфиры в кремы для обогащения последних целебными свойствами, можно добавлять в маски, эмульсии, ванны, делать компрессы и ингаляции. Также полезен косметический массаж с маслами. Масла часто используют профессиональные ароматерапевты при общем массаже тела. Масла подбираются в зависимости от состояния здоровья пациента и смешиваются с основным маслом, например, миндальным или виноградным.Концентрация ароматического масла в смеси обычно колеблется от 1 до 3%, в зависимости от типа заболевания. Как правило, при ревматизме или несварении желудка концентрация выше, чем при заболеваниях, вызванных эмоциональными потрясениями или нервными расстройствами. 20 капель ароматического масла примерно равны 1 миллилитру.Массаж сам по себе является и укрепляющей, и расслабляющей процедурой, во время которой целительные ароматические масла через кожу попадают в кровь. Для поддержания хорошего самочувствия рекомендуется делать самомассаж, обращая особое внимание на подошвы ног и ладони. Также полезно натирать маслом те участки тела, где ощущается дискомфорт, например, мятное масло можно втирать в область желудка по часовой стрелке при несварении, а майоран помогает расслабить мышцы шеи и плеч при их ригидности. Цитрусовые масла, как известно, отличное средство от целлюлита.Для массажа используйте 5—10 капель на 100 мл базисного масла.Ароматические масла для лосьонов готовятся так же, как и для массажа, только основное масло должно обладать активными смягчающими свойствами. Таковы, например, масла жожоба, авокадо или абрикоса. Главная цель использования этих масел — уход за кожей и лечение кожных заболеваний. Для полноценной адсорбции масла достаточно втирать его мягкими круговыми движениями пальцев, не царапая кожу, особенно в области шеи и вокруг глаз. Розовое масло и масло нероли хорошо подходят для сухой кожи, а масла бергамота и лимона помогают бороться с акне и жирной кожей.Несколько капель ароматического масла можно подмешать в готовый крем (2-3 капли на 10-15 г) или лосьон или приготовить маску для лица, смешав несколько капель масла с овсяными хлопьями, медом и мякотью фруктов.При некоторых заболеваниях, например, герпесе или эпидермофитии, лучше пользоваться лосьонами на спиртовой основе, а не маслами или кремами. Для приготовления такого лосьона добавьте 6 капель масла в 5 мл изопропилового спирта или водки. Эту смесь затем можно разбавить литром кипяченой и охлажденной воды и использовать для обработки порезов и язвочек, например, при ветрянке или генитальном герпесе.Эффективны паровые косметические ингаляции.В миску с кипятком добавьте несколько капель эфирного масла, накройте голову полотенцем, закройте глаза, наклонитесь над паром и спокойно, без напряжения, вдыхайте аромат 7—10 минут.Рецепты красотыФруктовое масло для тела: 100 мл масла жожоба смешать с 6 каплями масла апельсина, 3 каплями масла сандалового дерева, 2 каплями масла иланг-иланг.Масло от целлюлита: 50 мл масла жожоба смешать с 5 каплями масла герани, можжевельника, апельсина и кипариса.Масло от морщин вокруг глаз: в чистом виде масло жожоба или в смеси с маслом авокадо в равных частях. Наносить вокруг глаз, осторожно. Можно к 1—2 столовым ложкам основы добавить по 1—2 капли масла апельсина или сандала.Масло для любого типа кожи: 80 мл масла жожоба смешать с 20 мл миндального масла и 4 каплями эфирного масла (например, розового).Увлажняющее мыло для чувствительной кожи: 150 г мягкого натурального мыла без ароматизаторов, 15 мл масла какао или жожоба, 50 мл крепкого настоя ромашки, 10 мл миндального масла, 5 мл меда (если у вас нет аллергии на мед), 8 капель эфирного масла розового дерева или лаванды. Мыло натереть на терке и разогреть на паровой бане, добавить остальные ингредиенты, все тщательно перемешать до однородной смеси. Разлить по небольшим емкостям и дать застыть.Компрессы — эффективный способ использования ароматических масел для уменьшения боли и снятия воспалительных процессов. Смесь для компресса можно сделать, добавив в миску с очень горячей водой 4-5 капель ароматического масла. Намочите в этой воде кусок хлопчатобумажной ткани или полотенце и положите на больное место. Держите компресс до тех пор, пока его температура не сравняется с температурой тела, затем вновь намочите ткань в горячей воде и повторите процедуру. Горячие компрессы прекрасно помогают при болях в спине, ревматизме, артрите, воспалительных процессах, боли в ушах и зубной боли.Холодные компрессы делаются таким же способом, только вместо горячей воды возьмите охлажденную воду со льдом. Такие компрессы помогают при головной боли (кладите компресс на лоб или на затылок), растяжениях, отеках, ушибах.