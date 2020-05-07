Названы продукты, защищающие кожу от негативного солнечного воздействия
Так, например, положительными свойствами в этом отношении обладают томаты. Связано это с нахождением в них ликопина, который предотвращает появление ожогов. Кроме того, luetin, содержащийся в них, позволяет поддерживать кожу в эластичном состоянии.
Также хорошо себя в этом плане проявили арбузы, которые не только позволяют избежать обезвоживания организма за счет очень высокого содержания в них воды, но и снижают риск развития злокачественных образований. Также в составе арбузов присутствуют антиоксиданты и витамин С, благодаря чем обеспечивается защита кожи от вызванных солнцем повреждений. Эти же вещества полезны и при лечении ожогов.
Защитными свойствами также обладают ягоды клубники, какао и красный виноград. Из напитков следует обратить особое внимание на зеленый чай, употребление двух чашек которого в день снижает риск развития рака кожи.
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