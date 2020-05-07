Названы продукты, защищающие кожу от негативного солнечного воздействия

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Сейчас во многих регионах России установилась солнечная погода поэтому вопрос защиты кожи от вредного воздействия солнечных лучей становится все более актуальным. Как сообщает сетевое издание "Актуальные новости", не только применение специальных кремов поможет защитить кожу. Вполне успешно с этим могут справиться и некоторые продукты.Так, например, положительными свойствами в этом отношении обладают томаты. Связано это с нахождением в них ликопина, который предотвращает появление ожогов. Кроме того, luetin, содержащийся в них, позволяет поддерживать кожу в эластичном состоянии.Также хорошо себя в этом плане проявили арбузы, которые не только позволяют избежать обезвоживания организма за счет очень высокого содержания в них воды, но и снижают риск развития злокачественных образований. Также в составе арбузов присутствуют антиоксиданты и витамин С, благодаря чем обеспечивается защита кожи от вызванных солнцем повреждений. Эти же вещества полезны и при лечении ожогов.Защитными свойствами также обладают ягоды клубники, какао и красный виноград. Из напитков следует обратить особое внимание на зеленый чай, употребление двух чашек которого в день снижает риск развития рака кожи.