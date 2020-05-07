Могут ли выжившие после коронавируса заразится повторно?

Люди выздоровевшие от нового коронавируса, хотят знать одно: у меня есть иммунитет хотя бы какое-то время? Новое исследование распространенных коронавирусов не обнадеживает и вызывает еще больше вопросов.Исследователи обнаружили, что для людей с обычными коронавирусами (не такими, которые вызывают COVID-19) в течение года повторяется инфекция. Из 86 жителей Нью-Йорка, зараженных этими коронавирусами, у 12 был обнаружен положительный результат на тот же штамм.Большое предостережение заключается в том, что в исследовании рассматривались только четыре коронавируса, которые являются эндемическими для человека - такие, которые не вызывают ничего хуже, чем симптомы простуды.«Они слабее», - говорит исследователь Джеффри Шаман, профессор наук в области гигиены окружающей среды в Школе общественного здравоохранения Mailman Колумбийского университета. «Людям редко приходится обращаться к врачу с этими инфекциями».Поэтому трудно сказать, сказал Шаман, переместится ли наш опыт с эндемическими коронавирусами на SARS-CoV-2 - коронавирус, который вызывает COVID-19.«Это не то же самое, что эти эндемичные вирусы», - сказал Шаман.ИсследованиеДля исследования Шаман и его коллега Марта Галанти изучили данные о 191 здоровом взрослом человеке и детях, живущих в Нью-Йорке. Между осенью 2016 года и весной 2018 года участники регулярно давали образцы мазков из носа и сообщали о любых респираторных симптомах, которые у них были.86 дали положительный результат на коронавирусную инфекцию. Не было доказательств того, что симптомы у людей были другими - мягче или хуже - во второй раз.Надежда есть"Проблема с новым коронавирусом заключается в том, что он ведет себя по-другому», - сказал он. - Близкое сравнение можно сделать с коронавирусом SARS-CoV - вирусом, который вызвал вспышку SARS в нескольких странах в 2003 году. Исследования показали, что люди, которые выздоровели от SARS, сохраняли антитела к нему в среднем в течение двух лет".