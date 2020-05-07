Звездный диетолог рассказала, каким должен быть правильный завтрак

Хороший завтрак во многом является залогом хорошего дня. Именно завтрак в плане правильного питания представляет собой главный прием пищи. Идеальный завтрак не только помогает привести тело в хорошую форму, но и помогает противостоять болезням, усиливая иммунитет. Звездный диетолог Марият Мухина рассказала, каким он должен быть."Многое зависит от правильного завтрака. Важно, чтобы завтрак шел не только на насыщение организма и устранение голода, а на сервис антител. Все антитела, которые у нас борются с инфекциями, синтезируются утром. Соответственно, утром организму нужен белок, вечером организму белок не нужен", – приводит издание "Слово и Дело" слова Мухиной.Многие считают, что с вечерним приемом пищи необходимо употреблять белок. Во много это основано на том, что именно такую диету применяют многие спортсмены. Однако это не совсем так. Для спортсменов в данном случае важным моментом является достижение необходимой мышечной массы, а гормон, отвечающий за ее рост, работает в ночное время, поэтому здесь белок и необходим. Для тех же, кто, наоборот, желает похудеть, необходимо применять несколько другой режим питания.Ежедневный же утренний рацион, по словам диетолога, должен включать немного белка, то есть мясо, рыбу или морепродукты и овощи. Другим вариантом является сочетание творога и фруктов. Также иногда можно употреблять на завтрак сыр и яйца. По словам диетолога, именно благодаря такому питанию многие звезды поддерживают свою фигуру в идеальной форме."По этой системе питания, завтрак занимает солидную часть в рационе, обед – это овощи и фрукты, а ужин до шести вечера. Сейчас вся диетология пропагандирует интервальное голодание, чтобы разрыв между ужином и завтраком был не менее 14-16 часов", – пояснила Марият Мухина.