Любители марихуаны имеют специфические изменения генома

Люди, активно потребляющие марихуану, имеют характерные изменения в ДНК (метилирование - процесс, меняющий работу генов). Причем, изменение генома происходит еще активнее, если человек одновременно курит сигареты, показало исследование Университета Кентербери.Как передает Medical Express, ранее уже было установлено, что интенсивное употребление марихуаны может увеличить риск возникновения проблем с психическим здоровьем, таких как депрессия и шизофрения. Данная практика также связана с болезнью сердца.Табак оказывает более сильное воздействие на ДНК, но воздействие марихуаны носит специфическое влияние. В рамках нового исследования ученые анализировали состояние 48 добровольцев, очень активно употреблявших марихуану. Оказалось, у них сильнее всего менялись гены, вовлеченные в работу мозга и сердца.