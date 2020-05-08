Любители марихуаны имеют специфические изменения генома
Как передает Medical Express, ранее уже было установлено, что интенсивное употребление марихуаны может увеличить риск возникновения проблем с психическим здоровьем, таких как депрессия и шизофрения. Данная практика также связана с болезнью сердца.
Табак оказывает более сильное воздействие на ДНК, но воздействие марихуаны носит специфическое влияние. В рамках нового исследования ученые анализировали состояние 48 добровольцев, очень активно употреблявших марихуану. Оказалось, у них сильнее всего менялись гены, вовлеченные в работу мозга и сердца.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
http://www.meddaily.ru - Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий