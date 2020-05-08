Почему кофе может быть опасен для людей с диабетом?

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Исследование показало, что кофеин может быть опасен для людей, больных диабетом, из-за своей способности вызывать у них повышение уровня сахара в крови.Как сообщает MedikForum.ru, ученые получают все больше данных, показывающих, что люди с диабетом 2 типа могут быть слишком чувствительны к кофеину – ответной реакцией организма на кофе у них может быть увеличение концентрации сахара в крови. Об этом пишет издание Express.Учеными было проведено исследование с участием людей, больных диабетом 2 типа, которые принимали таблетку кофеина в 250 мг после завтрака и обеда. Это было равносильны употреблению двух чашек кофе.Результаты показали, что уровень сахара в крови испытуемых был на 8 процентов выше именно в «кофейные» дни по сравнению с периодом времени, когда они его не употребляли. Их уровни сахара в крови были более высокими после каждого приема пищи.Объясняя данный эффект, исследователи заявили: «Кофеин, снижают чувствительность организма к инсулину. В этом плане может оказаться опасным для людей, страдающих диабетом».Инсулин – это гормон, регулирующий поступление сахара в клетки организма из пищи и напитков. Уменьшение чувствительности к нему нарушает процессы клеточного усвоения глюкозы, и в результате ее содержание в крови возрастает.При диабете 2 типа, когда в организме уже имеются проблемы с реакциями на инсулин и уровнем сахара в крови, способность кофе притуплять восприимчивость к гормону может спровоцировать еще более значительные нарушения, усугубить опасное состояние инсулинорезистентности.«Это может привести к слишком высокому уровню сахара в крови, что со временем может увеличить вероятность осложнений диабета, включая повреждение нервов или сердечные заболевания», - предостерегли научные специалисты.Также они считают, что кофеин может ухудшать состояние людей при диабете тем, что блокирует белок аденозин, играющий важную роль в том, сколько инсулина вырабатывает организм, и контролирующий реакцию клеток на инсулин.