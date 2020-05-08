Названы пищевые привычки здоровых людей

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Как никогда актуально.Эпидемия коронавируса вынудила многих оставаться дома. Принимая во внимание растущее количество дней карантина, трудно найти оптимальный способ управления своими эмоциями и задачами.Однако, с другой стороны, появилось больше времени для новых идей, экспериментов и целей, в том числе связанных с едой, здоровьем и внешним видом.Предлагаем ознакомиться с 15 полезными привычками, которые помогут улучшить ваше питание.1. Готовьте самостоятельноОткажитесь от обработанных и предварительно приготовленных продуктов. Они очень калорийны, содержат много соли и дают меньше витаминов и минералов, чем свежие продукты или домашние блюда.2. Укрепите иммунную системуВключите в свой рацион фрукты. Они обеспечивают организм витаминами, минералами, клетчаткой и антиоксидантами. Важно употреблять их ежедневно, чтобы поддерживать иммунную систему здоровой и сильной. Вы можете есть их отдельно, в виде фруктового салата, а также смешанными с небольшим количеством молочных продуктов, растопленного шоколада или фруктового соуса.3. Ешьте здоровый завтрак каждый деньЗавтрак – это очень важный прием пищи, которым многие пренебрегают. Включите в него богатые и полезные продукты, такие как: тост из цельнозернового хлеба, хлопья с низким содержанием сахара, молочные продукты, кусочек фруктов, блины, домашнее печенье или бисквит, приготовленный самостоятельно. Существует множество вариантов, поэтому выберите тот, который вам больше всего нравится.4. Насыщайте организм овощамиДобавьте овощи в свои основные блюда: запеченные, тушеные, паровые или сырые. Также их можно использовать в салатах, супах или пюре. При этом важно помнить о пищевой ценности этой группы продуктов. Овощи являются важным источником витаминов, минералов и клетчатки, полезной для удовлетворения аппетита и предотвращения ненужного потребления других продуктов.5. Ешьте цельнозерновые продуктыРечь идет о хлебе, рисе, макаронах и муке. Ежедневное потребление таких продуктов помогает контролировать вес, а также может предотвратить сердечно-сосудистые патологии, рак и диабет 2 типа.6. Уменьшите добавление сахара или исключите его полностью из своего рационаСледуйте новым тенденциям и удалите сахар из своего рациона. Понемногу вы привыкнете к горькому вкусу, который может присутствовать в йогурте, кофе, настойках, чистом шоколаде или тех продуктах, в которые добавляете сахар без необходимости. Также можно заменить его подсластителем, чтобы постепенно привыкать к натуральному вкусу пищи.7. Пейте больше водыУвлажнение имеет важное значение для здоровья. Пейте от 6 до 8 стаканов воды в день, избегая употребления сладких или подслащенных напитков, фруктовых соков и алкоголя. Вода должна быть основной жидкостью вашей гидратации. Также рекомендуются травяные чаи и бульоны (мясные и рыбные), поскольку они помогают сохранять тело хорошо увлажненным.8. Держите свои кости здоровыми и крепкими благодаря кальциюКальций является одним из наиболее распространенных элементов человеческого организма, и если его не хватает, вы можете страдать от такого заболевания, как остеопороз. Добавьте его в свой рацион в виде молочных продуктов, овощных напитков или заквасок, обогащенных кальцием (без добавления сахара). Также кальций содержится в бобовых, орехах, цельнозерновых продуктах, консервированной рыбе (сардинах), овощах (брокколи, шпинате или капусте) и фруктах (апельсинах или сушеном инжире).9. Используйте оливковое масло в качестве основного полезного жираОливковое масло приносит пользу для здоровья, особенно благодаря своему защитному действию против сердечно-сосудистых заболеваний и рака толстой кишки. Оно помогает контролировать уровень холестерина, а также может быть полезным при похудении. Варианты добавления его в рацион бесконечны: например, с тостами на завтрак, для заправки салатов или приготовления пищи.10. Добавляйте к своим блюдам специи и приправыВы можете добавлять приправы и специи, чтобы придавать незабываемый вкус своим блюдам. Готовьте, например, с чесноком или луком, а также используйте корицу, лимон, горчицу, сладкую или пряную паприку, черный перец, уксус, лавровый лист, орегано, базилик, тмин, куркуму или карри. Кроме того, это поможет уменьшить потребление соли.11. Выбирайте здоровые закуски и пропускайте нездоровые жирыИзбегайте употребления обработанных продуктов с большим количеством транс-жиров. Выбирайте в качестве закуски фрукты, сырые овощи или цельнозерновые продукты с овощными паштетами или гуакамоле. Также среди хороших вариантов можно выделить соленые огурцы, горсть орехов, хлеб с небольшим количеством свежего сыра, йогурт или домашнее печенье.12. Включите в свой рацион полезные жирыВажно не просто количество жира, который мы потребляем, но и качество. Включите в свой рацион такие продукты, как жаренные или сырые орехи (несоленые), голубую рыбу (лосось или тунец), семена и авокадо. Они богаты полиненасыщенными жирными кислотами, которые защищают от атеросклероза, снижают риск сердечно-сосудистых и цереброваскулярных болезней.13. Уменьшите потребление красного мяса и колбасКрасное и переработанное мясо содержит в большей или меньшей степени ряд соединений, потребление которых связано с риском развития различных хронических, сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Поэтому необходимо уменьшить его количество в своем рационе и увеличить потребление белого мяса (курица или индейка), постной рыбы (хек, камбала или треска) и растительных белков (текстурированная соя, сейтан или тофу).14. Отдавайте приоритет здоровым кулинарным методамУменьшите количество жареных блюд, отдавая предпочтение тушению, запеканию в духовке, приготовлению на пару или на гриле.15. Приготовьте свои собственные полезные соусыЗабудьте о мифическом трио: кетчуп, горчица и майонез, если только они не домашние. Варианты здорового соуса практически безграничны. Можно приготовить натуральный томатный или овощной соус, домашний майонез, горчицу, гуакамоле, хумус, соус тар-тар, грибной, сырный и т.д.Старайтесь заботиться о своем питании, придерживаясь здоровых привычек!