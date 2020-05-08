Исследователи нашли новые антидоты против змеиного яда

От укусов ядовитых змей в мире умирает 138000 человек ежегодно. И около 400000 человек сталкиваются с необратимыми последствиями. Проблема заключается в том, что терапию необходимо проводить в строго больничных условиях, пишет Medical Express. К тому же, она дает тяжелые побочные эффекты и не всегда работает.Ученые попытались изменить ситуацию, занявшись поиском соединений, которые присоединяются к ионам металлов. Среди соединений-кандидатов был димеркапрол и его производное - 2,3-димеркапто-1-пропансульфоновая кислота (DMPS). Они, оказалось, ингибируют активность ядовитых ферментов, которые зависят от функционирования ионов цинка.Используя животные модели, ученые показали, что DMPS обеспечивает защиту от смертоносного воздействия яда гадюк. Когда позднее использовали стандартные антидоты, эффект усиливался. По словам ученых, что важно, новые средства вводятся перорально. Значит, их можно использовать в полевых условиях в качестве экстренной терапии.