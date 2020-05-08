Исследователи нашли новые антидоты против змеиного яда
Ученые попытались изменить ситуацию, занявшись поиском соединений, которые присоединяются к ионам металлов. Среди соединений-кандидатов был димеркапрол и его производное - 2,3-димеркапто-1-пропансульфоновая кислота (DMPS). Они, оказалось, ингибируют активность ядовитых ферментов, которые зависят от функционирования ионов цинка.
Используя животные модели, ученые показали, что DMPS обеспечивает защиту от смертоносного воздействия яда гадюк. Когда позднее использовали стандартные антидоты, эффект усиливался. По словам ученых, что важно, новые средства вводятся перорально. Значит, их можно использовать в полевых условиях в качестве экстренной терапии.
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