9 натуральных рецептов для лечения желчнокаменной болезни
Очистить желчевыводящие пути от камней помогут рецепты народной медицины на основе лекарственных растений. Но применять их можно только под контролем врача!
Рецепт 1
Для профилактики и лечения желчнокаменной болезни в народной медицине применяют настой и отвар корневища аира. Для приготовления настоя необходимо 2 чайные ложки измельченного корневища аира залить стаканом кипяченой воды и настоять 6 часов. Пить по 1 столовой ложке 3 раза в день.
Рецепт 2
Для постепенного и безболезненного растворения камней в желчном пузыре пить свекольный сок в течение 3-х недель по 1/2 стакана. Сок лучше пить после того, как он отстоялся в холодильнике в течение 12 часов. Аналогичное действие оказывает турнепс – его нужно есть по потребности.
Рецепт 3
Крепкий отвар травы и корней петрушки пить без ограничения – для очищения печени и желчного пузыря от камней. При желчных камнях надо чаще париться с березовым веником в русской бане.
Рецепт 4
Для уменьшения боли при острых печеночных коликах полезно пить без ограничения чай из листьев мяты перечной. Он способствует оттоку желчи, снимает раздражение желчного пузыря.
Рецепт 5
Для профилактики камнеобразования рекомендуется употреблять сок редьки с медом, взятый в пропорции 1: 1. Можно принимать морковный сок по 1 столовой ложке 3–4 раза в день в течение 6 месяцев.
Рецепт 6
Залить 3 столовые ложки семян моркови 3 стаканами воды. Держать не менее 6 часов в духовке. Отвар семян моркови принимать горячим по 1 стакану 3 раза в день.
Рецепт 7
При наличии небольших камней в желчном пузыре пить мумие: на 1 л воды – 1 г мумие. Пить 3 раза в день за 30 минут до еды по 1 стакану раствора. Принимать 10 дней, затем 5 дней – перерыв. На курс лечения потребуется 12 г мумие.
Рецепт 8
Летом очень полезно пить сок из свежих ягод брусники и земляники лесной. Эти соки нужно принимать по 3 столовые ложки 3–4 раза в день за полчаса до еды. А осенью можно приготовить настой рябины красной (30 г ягод на 3 стакана кипятка) и принимать настой по 1 стакану 3 раза в день.
Рецепт 9
Рекомендуется есть кашу из тыквы и пить тыквенный сок (по 1 стакану сока тыквы 3 раза в день).
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