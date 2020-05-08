9 натуральных рецептов для лечения желчнокаменной болезни

Желчнокаменная болезнь – заболевание, которое сопровождается образованием камней в желчевыводящих путях.Очистить желчевыводящие пути от камней помогут рецепты народной медицины на основе лекарственных растений. Но применять их можно только под контролем врача!Рецепт 1Для профилактики и лечения желчнокаменной болезни в народной медицине применяют настой и отвар корневища аира. Для приготовления настоя необходимо 2 чайные ложки измельченного корневища аира залить стаканом кипяченой воды и настоять 6 часов. Пить по 1 столовой ложке 3 раза в день.Рецепт 2Для постепенного и безболезненного растворения камней в желчном пузыре пить свекольный сок в течение 3-х недель по 1/2 стакана. Сок лучше пить после того, как он отстоялся в холодильнике в течение 12 часов. Аналогичное действие оказывает турнепс – его нужно есть по потребности.Рецепт 3Крепкий отвар травы и корней петрушки пить без ограничения – для очищения печени и желчного пузыря от камней. При желчных камнях надо чаще париться с березовым веником в русской бане.Рецепт 4Для уменьшения боли при острых печеночных коликах полезно пить без ограничения чай из листьев мяты перечной. Он способствует оттоку желчи, снимает раздражение желчного пузыря.Рецепт 5Для профилактики камнеобразования рекомендуется употреблять сок редьки с медом, взятый в пропорции 1: 1. Можно принимать морковный сок по 1 столовой ложке 3–4 раза в день в течение 6 месяцев.Рецепт 6Залить 3 столовые ложки семян моркови 3 стаканами воды. Держать не менее 6 часов в духовке. Отвар семян моркови принимать горячим по 1 стакану 3 раза в день.Рецепт 7При наличии небольших камней в желчном пузыре пить мумие: на 1 л воды – 1 г мумие. Пить 3 раза в день за 30 минут до еды по 1 стакану раствора. Принимать 10 дней, затем 5 дней – перерыв. На курс лечения потребуется 12 г мумие.Рецепт 8Летом очень полезно пить сок из свежих ягод брусники и земляники лесной. Эти соки нужно принимать по 3 столовые ложки 3–4 раза в день за полчаса до еды. А осенью можно приготовить настой рябины красной (30 г ягод на 3 стакана кипятка) и принимать настой по 1 стакану 3 раза в день.Рецепт 9Рекомендуется есть кашу из тыквы и пить тыквенный сок (по 1 стакану сока тыквы 3 раза в день).