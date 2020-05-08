Сжигать жир можно без диет и спорта
Средство способно помочь и профессиональным атлетам, и тем, кто из-за болезни просто не в состоянии тренироваться. В центре внимания соединение PPARD. Оно активирует генетические пути, задействованные во время тренировки и повышающие аэробную выносливость. Тренировка перепрограммирует мышцы и заставляет их сжигать меньше глюкозы, сохраняя ее в качестве источника энергии для мозга. Напомним: мышцы могут использовать в качестве источника энергии жир или сахар. А вот мозг полагается только на глюкозу.
Простимулировать процесс сохранения глюкозы и сжигания жира возможно, активируя PPARD. Тесты на мышах показали: "отключение" этого соединения, подавляло гены, задействованные во время тренировок. Но стимулирование выработки PPARD, напротив, активировало сжигание жира, повышало выносливость примерно на 70% у животных, вообще ранее не тренировавшихся.
PPARD - транскрипционный фактор, тип белка, который контролирует скорость передачи генетической информации от ДНК к молекулам-мессенджерам РНК. Манипулируя им, возможно сымитировать эффект тренировок в теле человека, далекого от спорта. Когда ученые активировали PPARD в мышцах мышей, ведущих малоподвижный образ жизни, у животных не только запускался процесс сжигания жира, но купировался негативный эффект гипогликемии (потери мозгом глюкозы).
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