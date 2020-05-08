Сжигать жир можно без диет и спорта

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Многие люди, долгое время тренируясь, в какой-то момент "упираются в стену" - прогресс останавливается и силы покидают. Некоторые пытаются преодолеть этот кризис, находя новую мотивацию. Другие тренируются через силу. Но, как передает health info, все может быть проще. Солковский институт биологических исследований представил новый препарат, улучшающий спортивные показатели.Средство способно помочь и профессиональным атлетам, и тем, кто из-за болезни просто не в состоянии тренироваться. В центре внимания соединение PPARD. Оно активирует генетические пути, задействованные во время тренировки и повышающие аэробную выносливость. Тренировка перепрограммирует мышцы и заставляет их сжигать меньше глюкозы, сохраняя ее в качестве источника энергии для мозга. Напомним: мышцы могут использовать в качестве источника энергии жир или сахар. А вот мозг полагается только на глюкозу.Простимулировать процесс сохранения глюкозы и сжигания жира возможно, активируя PPARD. Тесты на мышах показали: "отключение" этого соединения, подавляло гены, задействованные во время тренировок. Но стимулирование выработки PPARD, напротив, активировало сжигание жира, повышало выносливость примерно на 70% у животных, вообще ранее не тренировавшихся.PPARD - транскрипционный фактор, тип белка, который контролирует скорость передачи генетической информации от ДНК к молекулам-мессенджерам РНК. Манипулируя им, возможно сымитировать эффект тренировок в теле человека, далекого от спорта. Когда ученые активировали PPARD в мышцах мышей, ведущих малоподвижный образ жизни, у животных не только запускался процесс сжигания жира, но купировался негативный эффект гипогликемии (потери мозгом глюкозы).