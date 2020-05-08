На боку, спине, животе. Названы плюсы и минусы разных поз для сна

Разные позы для сна могут иметь свои плюсы и минусы, которые влияют на наше здоровье. Специалистами были названы их достоинства и недостатки, об этом пишет немецкий журнал Focus.Как сообщает MedikForum.ru, будь то в позе зародыша на боку или на животе, мы обычно выбираем положение для сна неосознанно. Однако, люди, предпочитающие спать в позе на правом боку, часто имеют проблемы с органами пищеварения, предостерегают медики. По их словам, в такой позиции желудочная кислота может легко перетекать обратно в пищевод. Люди, привыкшие спать на правой стороне тела, страдают от изжоги и проблем с пищеварением вдвое чаще, чем левши. Одним явных минусов такой позы для сна является то, что она усложняет работу поджелудочной железы из-за давления желудка.Что касается сна на левом боку, она предпочтительнее для сердца. Наша главная артерия согнута влево, организму в этом положении легче перекачивать кровь.В то же время поза зародыша с согнутыми руками и ногами часто связана с болями в шее и спине. Боковой сон имеет плюсы для здоровья, если верхняя нога слегка подтянута, а нижняя вытянута, отмечают эксперты.Когда любимой позой для сна становится «на спине», это связано с определенными минусами для дыхания. В таком положении выше риск западания языка, сужения дыхательных путей, храпа.«Если сужение является серьезным, дыхание может иногда останавливаться . Те, кто спит один, ничего не знают об этом, но страдают от таких последствий, как высокое кровяное давление и высокий пульс, что увеличивает риск сердечного приступа и инсульта», — рассказали научные работники.Поза на животе, отмечают они, облегчает межпозвонковые диски, поддерживает естественную кривизну позвоночника. В целом, убеждены эксперты, для организма лучше, когда положение тела во сне меняется несколько раз за ночь.