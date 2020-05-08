Похудение во взрослом возрасте смягчает последствия детского ожирения - исследование

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Ученые из Бристольского университета обнаружили, что связь между детским ожирением и повышенным риском болезней сердца и диабетом 2 типа, связана с избыточным весом как в детском, так и во взрослом возрасте. Исследование, опубликованное в The BMJ, показало влияние избыточного веса у 453 169 человек на разных этапах жизни.Известно, что ожирение в детском возрасте оказывает пагубное влияние на состояние здоровья в более позднем возрасте, включая ишемическую болезнь сердца, диабет 2 типа и рак. Однако неясно, влияет ли избыточный вес в детском возрасте на риск возникновения этих заболеваний или его можно снизить путем изменения образа жизни. Особенно, если детское ожирение перерастает во взрослое.Результаты исследованияУченые обнаружили доказательства, что детское ожирение связано с повышенным риском развития ишемической болезни сердца и диабета 2 типа из-за стойкого, долговременного эффекта лишнего веса в течение многих лет. Это указывает на то, что люди с избыточным весом в детском возрасте более подвержены риску этих заболеваний, поскольку они, как правило, имеют избыточный вес, и будучи взрослыми. Однако это вселяет надежду, что снижение веса во взрослом возрасте может снизить долгосрочные неблагоприятные последствия детского ожирения."Результаты в отношении ишемической болезни сердца и диабета 2 типа показывают, что изменение веса через диету и физические упражнения открывает окно возможностей между детством и взрослой жизнью для смягчения влияния детского ожирения на риск заболевания".Результаты также предоставили доказательства, что недостаток веса в детстве может увеличить риск развития рака молочной железы независимо от веса во взрослом возрасте.