Похудение во взрослом возрасте смягчает последствия детского ожирения - исследование
Известно, что ожирение в детском возрасте оказывает пагубное влияние на состояние здоровья в более позднем возрасте, включая ишемическую болезнь сердца, диабет 2 типа и рак. Однако неясно, влияет ли избыточный вес в детском возрасте на риск возникновения этих заболеваний или его можно снизить путем изменения образа жизни. Особенно, если детское ожирение перерастает во взрослое.
Результаты исследования
Ученые обнаружили доказательства, что детское ожирение связано с повышенным риском развития ишемической болезни сердца и диабета 2 типа из-за стойкого, долговременного эффекта лишнего веса в течение многих лет. Это указывает на то, что люди с избыточным весом в детском возрасте более подвержены риску этих заболеваний, поскольку они, как правило, имеют избыточный вес, и будучи взрослыми. Однако это вселяет надежду, что снижение веса во взрослом возрасте может снизить долгосрочные неблагоприятные последствия детского ожирения.
"Результаты в отношении ишемической болезни сердца и диабета 2 типа показывают, что изменение веса через диету и физические упражнения открывает окно возможностей между детством и взрослой жизнью для смягчения влияния детского ожирения на риск заболевания".
Результаты также предоставили доказательства, что недостаток веса в детстве может увеличить риск развития рака молочной железы независимо от веса во взрослом возрасте.
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