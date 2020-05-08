Уникальный фильтрующий материал защитит от коронавируса

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Краснодарские ученые, сообщает ТАСС, создали нанонити, из которых можно делать медицинские маски и сменные фильтры в респираторах. По словам специалистов, нанонити лучше спасают от коронавируса, чем ткань.Комментирует руководитель группы разработчиков Дмитрий Лопатин: "С конца марта мы начали проводить исследования: частицы копоти от керосина имеют те же размеры, что и коронавирус. Мы проверили на всасывание ткань обычную, которая используется при изготовлении медицинских масок, и разработанные нами нанонити.Сейчас мы прорабатываем два варианта применения нанонитей для сдерживания распространения коронавируса: изготовление из них медицинских масок - уже ведем переговоры с двумя компаниями производителями - также их можно использовать в сменных фильтрах для респираторов.Данные нанонити более успешно, чем ткань, задерживают на себе частицы размеров, идентичных коронавирусу. В будущем, после завершения пандемии, нанонити также можно применять для систем очистки и опреснения воды".