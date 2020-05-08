Образование влияет на выбор здоровой диеты

По данным нового исследования на основе европейских данных о питании, образовательный статус оказывает положительное влияние на выбор здоровой диеты, особенно в странах с низким уровнем дохода.Исследователи из Университета Лидса в сотрудничестве с Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения использовали данные о 27,3 тыс. человек из 12 европейских стран. Они изучили взаимосвязь между социально-экономическим статусом, образованием и диетой.Их исследование, опубликованное в PLOS ONE, впервые показывает, что более высокий образовательный статус, по-видимому, оказывает смягчающее влияние на не самую правильную диету в европейских странах с низким уровнем дохода.По мере повышения уровня образования, люди начинают питаться здоровее, потреблять достаточное количество железа и фолиевой кислоты.