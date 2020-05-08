Самопомощь при стоматите
Признаки: покраснение десен, слюнотечение, жжение, боль, афты (болезненные язвочки в виде мелких углублений на слизистой оболочке ротовой полости, включая внутреннюю сторону губ и язык). Афты могут быть вызваны чем угодно – бактериями, вирусами, грибками или аллергией, исчезают сами собой через 2 недели, но часто рецидивируют.
Как самому себе помочь при стоматите
Полощите ротовую полость соленой водой (1 ч.л. соли на 1 стакан воды) 2-3 раза в день.
Прикладывайте к язвам мокрые пакетики с чаем.
Возьмите серу из уха и нанесите ее на язвы.
Избегайте раздражения. Исключите из рациона кофе, приправы, цитрусовые, шоколад и клубнику.
4 ст.л. простокваши без добавок ежедневно могут предотвратить стоматит, полезные бактерии уничтожают вредных микробов.
Употребляйте в пищу продукты, богатые витамином С.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
http://healthinfo.ua - Добавил lavrentiya в категорию Стоматология
Добавить комментарий