Самопомощь при стоматите

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Стоматит – воспаление слизистой оболочки полости рта. Возникает при инфекционных заболеваниях, авитаминозах, отравлениях.Признаки: покраснение десен, слюнотечение, жжение, боль, афты (болезненные язвочки в виде мелких углублений на слизистой оболочке ротовой полости, включая внутреннюю сторону губ и язык). Афты могут быть вызваны чем угодно – бактериями, вирусами, грибками или аллергией, исчезают сами собой через 2 недели, но часто рецидивируют.Как самому себе помочь при стоматитеПолощите ротовую полость соленой водой (1 ч.л. соли на 1 стакан воды) 2-3 раза в день.Прикладывайте к язвам мокрые пакетики с чаем.Возьмите серу из уха и нанесите ее на язвы.Избегайте раздражения. Исключите из рациона кофе, приправы, цитрусовые, шоколад и клубнику.4 ст.л. простокваши без добавок ежедневно могут предотвратить стоматит, полезные бактерии уничтожают вредных микробов.Употребляйте в пищу продукты, богатые витамином С.