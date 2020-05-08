Мясоеды обладают более крепкой психикой, чем вегетарианцы

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Люди, которые употребляют пищу животного происхождения, обладают более крепкой психикой, чем вегетарианцы и веганы. К такому выводу пришли исследователи из США, которые изучили почти два десятка научных работ, посвященных связи между психическим здоровьем и диетой.Проанализировав 18 исследований, в которых поучаствовали 149 тысяч мясоедов и 8.5 тысяч вегетарианцев и веганов, ученые подтвердили свои первоначальные предположения. Отказавшиеся от пищи животного происхождения люди чаще страдают от депрессивных и тревожных расстройств. У обнаруженной корреляции, как отмечают ученые, есть разные объяснения."Веганы, которые участвовали в исследованиях, могли быть в хорошем настроении, но в долгосрочной перспективе оказывалось, что у них чаще развивалась, например, депрессия. Другие распространенные проблемы среди веганов и вегетарианцев — тревожность и нанесение себе увечий", — говорят авторы работы.В чем же дело? Факторов множество. Это и дефицит важных для психики питательных веществ, характерный для приверженцев растительной диеты, и более глубокие особенности. Как и в прочих подобных исследованиях, в этом есть "проблема курицы и яйца" — то есть, неизвестно, что первее, диета или проблемы с психикой. Очевидно, что многие люди переходят на растительную диету в том числе и для того, чтобы попытаться решить имеющиеся у них проблемы с ментальным здоровьем.