Медитация и аэробика могут помочь студентам
В течение восьминедельного периода студенты первого и второго курсов медицинского факультета дважды в неделю участвовали в программе MAP Train My Brain, которая включала 30-минутные медитации и 30-минутную сессию аэробных упражнений. Контрольная группа студентов не выполняла ничего из перечисленного.
По завершении исследования было показано, что участие в подобных программах на 20 процентов снижает депрессивные и тревожные мысли у студентов-медиков. При этом участники отметили улучшение качества жизни. 84% студентов подчеркнули, что они будут рекомендовать программу своим пациентам, которые находятся в стрессовой ситуации.
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