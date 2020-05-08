Медитация и аэробика могут помочь студентам

Студент Медицинской школы Роберта Вуда Джонсона при Ратгерском университете Пол Лавадера в соавторстве с Трейси Шорс, профессором неврологии и психологии, представил исследование, которое показывает, что использование практик медитации и аэробных упражнений помогает студентам-медикам справиться со стрессом. Особенно на фоне текущей пандемии.В течение восьминедельного периода студенты первого и второго курсов медицинского факультета дважды в неделю участвовали в программе MAP Train My Brain, которая включала 30-минутные медитации и 30-минутную сессию аэробных упражнений. Контрольная группа студентов не выполняла ничего из перечисленного.По завершении исследования было показано, что участие в подобных программах на 20 процентов снижает депрессивные и тревожные мысли у студентов-медиков. При этом участники отметили улучшение качества жизни. 84% студентов подчеркнули, что они будут рекомендовать программу своим пациентам, которые находятся в стрессовой ситуации.