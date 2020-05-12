Фрукты, которые помогают предупредить диабет

Включив в свой рацион больше черники, яблок и груш, можно снизить риск развития сахарного диабета второго типа. Об этом свидетельствуют данные исследования американских ученых.В трех крупномасштабных исследованиях протяженностью в 24 года приняло участие 200 тысяч мужчин и женщин. Все участники заполняли специально разработанные анкеты, в которых указывали свои пищевые пристрастия - как в продуктах, так и в напитках.За время исследований сахарный диабет второго типа развился у 12 600 участников. Однако, риск развития сахарного диабета у тех, кто употреблял не менее 5 яблок в неделю, был на 23% ниже, чем у тех, кто не употреблял яблоки. Подобный эффект наблюдался и в отношении черники.Таким образом, яблоки и черника достоверно снижали риск развития сахарного диабета.Исследователи связывают положительные эффекты яблок и черники на организм, с содержанием в них флавоноидов.