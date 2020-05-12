COVID-19: Чем опасен дефицит витамина D?

Ученые из разных стран продолжают выяснять, почему скорость распространения вируса настолько велика, и с чем связан высокий уровень смертности от COVID-19. Согласно последним данным, опубликованным исследователями из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии, смертность от коронавируса может быть напрямую связана c нехваткой витамина D в организме.Исследователи проанализировали данные о 20 странах, опубликованные в прошлом году, и сравнили их с долей смертей от COVID-19. Оказалось, что, чем выше дефицит витамина D у населения, тем больше доля смертей.Дефицит витамина D и коронавирусДефицит витамина D может влиять на иммунную систему, поскольку он способствует повышению защитных функций слизистых оболочек. Об этом указывала ВОЗ еще в 2017 году. Тогда же организация привела результаты ряда исследований, которые показали защитный эффект витамина D в отношении респираторных заболеваний. Некоторые исследования последних лет показывали, что витамин D выполняет функцию регулятора иммунной системы, и при его дефиците может быть нарушена скорость, последовательность и эффективность иммунного ответа, в том числе на вирусы.На сегодняшний день в мире не существует лекарства для лечения коронавируса. Изучение влияния различных препаратов на COVID-19 пока не показало эффективность ни одного из них. Поэтому внимание исследователей обращено, в том числе, и на изучение возможностей укрепления иммунной системы, которые позволят, если не исключить возможность заражения, то, по крайней мере, облегчить протекание инфекции и повысить шансы на выздоровление без каких-либо серьезных последствий для здоровья.Еще до начала эпидемии коронавируса в разных странах врачи предписывали пациентам следить за уровнем витамина D в организме. Россия, согласно исследованием, одна из стран с наиболее заметным недостатком этого витамина - в некоторых группах населения, особенно среди пожилых людей, выраженный дефицит наблюдался более чем в половине случаев. Это связано с питанием и качеством продуктов (например, рыба в составе рациона питания россиян редко достигает 10%), дефицитом солнца во многих областях страны и неправильным образом жизни в целом.Одной из опасностей дефицита витамина D (как, впрочем, и большинства других витаминов и микроэлементов) заключается в отсутствии ярко выраженных симптомов. Частые простудные заболевания, подавленное настроение, тусклые волосы и кожа – симптомы, которые легко списываются на общую усталость и стрессы, особенно, когда люди находятся в условиях самоизоляции.Означает ли это, что необходимо начать принимать витамин D, да еще и в больших дозах?Нет, этого делать не стоит. Витамин D в виде пищевых добавок распространен и безвреден, но бесконтрольное применение самостоятельно назначаемых препаратов может быть опасно.Специалисты рекомендуют проходить обследование, направленные на выявление дефицита витамина D и не заниматься самолечением. В России такие исследования уже доступны, более того, сдать анализ можно не выходя из дома. Одним из таких анализов, получающих сейчас всё большее распространение, является метод с использованием сухих пятен крови. Пациент самостоятельно собирает материал и отправляет его в лабораторию.Действительно ли витамин D может защитить от коронавируса? На самом деле, пока и на этот счет у ученых нет точных данных, речь идет лишь о выявленной корреляции. Возможно, есть и другие факторы, одновременно связанные и с уровнем витамина D в организме, и с сопротивляемостью COVID-19. Тем не менее, специалисты отмечают, что во время пандемии витамин D необходим нашему иммунитету. И особое внимание на его уровень следует обратить тем людям, которые имеют хронические заболевания и людям старшего поколения. Впрочем, и людям среднего возраста не следует забывать о сбалансированном питании и следить за состоянием организма, особенно в условиях изоляции, недостатка физической активности и стресса.