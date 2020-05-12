Перечислены 5 лучших продуктов с эффектом подавления воспаления

Многие хронические заболевания связаны с воспалением в организме, ослабляющим его изнутри, – но существуют продукты, чье употребление подавляет воспалительные процессы. Об этом рассказал специалист из Германии, эксперт по питанию Свен-Давид Мюллер.Как сообщает MedikForum.ru, 5 лучших продуктов с эффектом подавления воспаления были перечислены им в публикации журнала Fit for Fun. Их потребление доктор Мюллер рекомендует сделать регулярным: в таком случае полезное действие продуктов будет более выраженным.Зеленый чай. Специалист советует ежедневно выпивать по 2-3 чашки – это, по его словам, «оказывает оптимальное противовоспалительное действие на организм». Не ферментированные листья зеленого чая содержат полифенолы (катехины, флавонолы, флавоны), сапонины, другие вторичные растительные вещества. Благодаря их действию предотвращается рост опухолей, в том числе раковых, снижаются риски развитию раковых клеток в молочных железах, клетки организма оказываются лучше защищены от повреждений и старения.Мед. Издревле продукт использовался для заживления ран, укрепления организма. Он обладает противовоспалительным и антибактериальным действием, которое обеспечивается содержащимися веществами полифенолами, флавонами. Но в список лучших входит исключительно натуральный мед, который имеет мало общего с промышленно обработанным дешевым продуктом из супермаркета, который нагревается при экстракции и теряет множество своих ценных ингредиентов. Настоящей мед является мощным источником антиоксидантов. Известно, например, что его употребление существенно снижает риск развития рака почек.Куриный суп. Исследования показывают, что при варке курицы (говядины тоже) высвобождаются аминокислоты цистеин и гистидин высвобождаются. Цистеин стимулирует процессы регенерации, обладает противоотечным действием, а гистидин помогает организму усваивать цинк – минерал, считающийся одним из лучших борцов с воспалением. Комбинация полезных веществ наделяет куриный суп оздоровляющим эффектом при простудных заболеваниях.Карри. Это смесь, которая обычно состоит из 13 различных специй. В дополнение к куркуме она часто содержит кориандр, тмин, черный перец, пажитник, также в нее могут входить имбирь, чеснок, корица, горчица, мускатный орех, перец чили. Благодаря их суммарному эффекту карри влияет на организм как средство, понижающее холестерин, ингибирующее рак, оказывающее противовоспалительное действие.Льняное масло, семена льна. Их потребление снижает уровень циркулирующего С-реактивный белок, который является маркером воспаления. Также продукты демонстрировали в исследованиях способность подавлять рост раковых клеток молочной железы, снижать холестерин, бороться с кожными экземами.