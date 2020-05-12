Подсластитель может спасти от ожирения печени

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Высокое потребление сахара может приводить к ожирению печени.Многие предпочитают заменять его подсластителями, но о влиянии некалорийных вариантов на печень известно мало.Новое исследование, в котором проверялось воздействие экстракта стевии, показало, что он может даже сократить проявление жировой болезни печени. Такие данные были получены в рамках доклинических исследований.На животной модели было проверено два некалорийных подсластителя: сукралоза и экстракт стевии. Их эффекты сравнивались с эффектом от сахара.«Экстракт стевии смог снизить уровень глюкозы и улучшить показатели жировой болезни печени», - рассказывает глава исследования Рохит Кохли, заведующий отделением гастроэнтерологии, гепатологии и питания в Детском госпитале Лос-Анджелеса.В частности, речь идет о таких маркерах как фиброз и уровень жира в печени. Ученые планируют провести клинические исследования, чтобы изучить эффекты глубже.