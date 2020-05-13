Действенные советы для защиты печени от алкоголя
Токсические соединения алкоголя всасываются в процессе пищеварения и, позднее, фильтруются через печень, которая не дает им попасть в кровь.
Несмотря на то, что основной функцией этого органа является отсеивание вредных веществ (это происходит благодаря тому, что в печени содержится фермент дегидрогеназа), его работа может быть нарушена из-за избытка токсинов.
Действительно, если печень «вынуждена» непрерывно перерабатывать эти вещества, ее клеточная структура может нарушится и это ведет к проблемам с перевариванием жира.
Кроме того, поскольку алкоголь влияет на клетки и приводит к их разрушению, в долгосрочной перспективе такое злоупотребление может вызвать серьезные заболевания и привести к снижению качества жизни.
И, хотя многие об этом не знают, наша печень несет ответственность за выполнение жизненно важных функций, таких как выведение токсинов, расщепление белка и жира и поддержание баланса некоторых гормонов.
Хорошая новость заключается в том, что если вы будете следовать определенным полезным привычкам и рекомендациям, это поможет вам защитить печень от негативного воздействия спиртных напитков и других источников токсинов, пишет health info со ссылкой на «Шаг к здоровью».
1. Правильное питание
Сбалансированное питание , с низким содержанием жира, является основой, когда речь идет о защите вашей печени.
Питание играет важную роль в процессе очищения организма и, следовательно, может играть «за» или «против» вашей печени.
Ежедневное употребление продуктов, богатых водой, витаминами и антиоксидантами стимулирует выведение токсинов и предотвращает повреждение клеток.
Вот лишь некоторые из рекомендованных продуктов: лесные ягоды, яблоки, зеленые овощи, арбуз, цитрусовые, дыня.
Важно также уменьшить количество рафинированных продуктов и полуфабрикатов в своем рационе, а также красного мяса и источников животного белка.
Несмотря на то, что вы можете есть такую пищу время от времени, лучше регулярно исключать ее из рациона на пару недель, чтобы облегчить бремя, которое испытывает печень, когда в организме присутствует слишком много токсинов.
2. Пейте больше воды
Ежедневное употребление 6-8 стаканов воды имеет решающее значение для процесса самоочищения организма и выведения излишка жидкости.
Как и другие органы, печень нуждается в большом количестве воды, чтобы правильно осуществлять свою работу.
Кроме того, вода это единственная полезная альтернатива газированным и сладким напиткам. Несмотря на то, что их рекламируют как «утоляющие жажду», самом деле, они являются еще одним источником токсинов.
3. Избегайте гидрогенизированных жиров
Гидрогенизированные масла и насыщенные жиры ухудшают здоровье печени и могут привести к состоянию, известному как «жирная печень».
При частом употреблении такие продукты ослабляет работу этого органа и делают его более восприимчивым к повреждениям, вызванным алкоголем и токсинами.
Вы можете встретить эти вредные вещества в маргарине и некоторых растительных маслах, таких, как: кукурузное масло, соевое масло, рапсовое масло, сафлоровое масло.
4. Кокосовое масло поможет очистить печень
Ежедневное употребление ложки кокосового масла защитит вашу печень от токсинов и бактериальных инфекций.
Это масло на 92% состоит из жирных кислот, содержит 6% мононенасыщенных и 2% полиненасыщенных жиров, которые положительно действуют на печень.
Кокосовое масло также обладает противовоспалительным и антибиотическими свойствами, которые сводят к минимуму негативные последствия от употребления алкоголя, курения и токсинов из окружающей среды.
5. Средство из лимона и оливкового масла
Народное средство из лимона и оливкового масла поможет вам очистить печень и желчный пузырь.
Это 100% органическое лечение, которое, благодаря высокому содержанию антиоксидантов, способствует выведению отходов и противодействует ущербу, нанесенному алкоголем.
Принимайте его каждое утро, перед завтраком. Как и все подобные средства, оно наиболее эффективно при поддержании здоровой, низкокалорийной диеты.
Ингредиенты: 1 столовая ложка оливкового масла (16 г), сок четверти лимона.
Как его приготовить?
Утром, выжмите сок из четверти лимона, смешайте его со столовой ложкой оливкового масла и сразу выпейте.
Через полчаса выпейте стакан теплой воды и можно завтракать.
Повторяйте прием каждый день, в течение как минимум 3 недель.
При желании вы можете усилить его полезные свойства, добавив зубчик толченого чеснока.
Все эти советы помогут свести к минимуму негативные последствия употребления алкогольных напитков.
Конечно, они будут эффективны только в том случае, если вы не будете злоупотреблять спиртным и станете придерживаться привычек здорового образа жизни.
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