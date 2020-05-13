Получение достаточного количества цинка является крайне важным для поддержки функций иммунной системы и защиты организма от инфекций, – в условиях пандемии нужно избегать его нехватки в организме. Также его адекватное потребление защищает от развития ожирения.Как сообщает MedikForum.ru, немецкие медики привели несколько доводов, объясняющих, зачем нужен цинк в условиях пандемии. Их аргументы опубликовал журнал Fit for Fun.По словам специалистов, цинк играет ключевую роль в метаболизме белков, углеводов и жиров, действует как активатор многочисленных ферментов и гормонов. Этот микроэлемент имеет решающее значение для производства тестостерона организмом. Низкий уровень тестостерона связан с неблагоприятными процессами – дряхлением мышц, увеличением жира, фригидностью.Исследования показывают, что цинк эффективно поддерживает крепкий иммунитет и даже может использоваться в профилактике, лечении респираторных заболеваний. Данные свидетельствуют, что он сокращает продолжительность простуды, ослабляет ее симптомы. Единственное условие: цинк для этого цинк следует принимать в высокой дозе сразу после появления первых симптомов, не позднее чем через 24 часа.«Цинк предотвращает прилипание вирусов простуды к слизистой оболочке носа, а также снижает интенсивность воспалительного ответа, вызываемого инфекцией», - поясняют эксперты.Какова суточная потребность организма в цинке? По данным Немецкого общества питания, это 11 миллиграммов для мужчин, 7 миллиграммов для женщин. У беременных потребность в нем возрастает со второго триместра.Как получать цинк? Врачи констатируют, что продукты животного происхождения как поставщики цинка более эффективны. Им обеспечивают яйца, молоко, йогурты, сыры (чеддер, эмменталь), говядина, морепродукты, субпродукты (печень). Также его дают растительные продукты: бобовые, многие орехи и семечки, грибы, овес. Из растительной пищи он усваивается хуже, для решения проблемы может потребоваться специальная предварительная обработка продуктов: например, их замачивание, обжаривание.«Наше тело неспособно производить цинк самостоятельно, поэтому важно получать достаточное количество с пищей», - предупредили эксперты.