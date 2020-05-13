Как улучшить здоровье легких в условиях пандемии
Курение
Курильщики попадают в группу риска, когда речь идет об инфекционных заболеваниях, в том числе новом коронавирусе. Чтобы улучшить свои шансы, стоит отказаться от курения.
Постоянное попадание никотина в легкие приводит к необратимым повреждениям. Частым следствием негативной привычки становится рак легких. Отказ от курения – первый шаг на пути к здоровью этого парного органа.
Упражнения
Упражнения помогают улучшить не только физическое, но и ментальное здоровье. Аэробные упражнения, такие как кардио, йога и растяжка, а также дыхательные практики помогают улучшить состояние легких.
Слизь
Слизь – естественная для организма субстанция. Однако ее излишнее производство и задержка в дыхательных путях может приводить к проблемам. Кроме того, это питательная среда для бактерий.
Для контроля слизи рекомендуется прием горячего душа, солевые спреи для промывания носа. Дополнительный разжижающий эффект может оказывать острая пища.
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