Медики объяснили, почему людям с сахарным диабетом нужно отказаться от кофе

Ученые в ходе проведения исследования выяснили, что людям с сахарным диабетом противопоказано пить кофе. Употребление этого напитка может повысить уровень сахара в крови.Специалисты со временем получают все больше информации о том, что люди, страдающие диабетом второго типа, имеют повышенную чувствительность к кофеину. Ответом на поступление данного элемента в организм является резкий скачок концентрации глюкозы.В исследовании специалистов приняли участие пациенты с сахарным диабетом второго типа. Им предлагалось после завтрака и обеда принимать таблетку, в которой в количестве 250 граммов содержался кофеин. Эта доза эквивалентна двум чашкам кофе.Наблюдения показали, что уровень сахара в крови у испытуемых увеличился на 8% в дни, когда выпивалась таблетка с кофеином. Их показатели, отображаемые на глюкометре после приемов пищи, были более высокими.Авторы научной работы объяснили данный эффект тем, что кофеин, попадая в организм, снижает его чувствительность к инсулину. Эта ситуация может быть опасна для людей с сахарным диабетом. Инсулин представляет собой гормон, который регулирует поступление в клетки сахара. Если резистентность к нему уменьшается, то нарушаются процесса усвоения глюкозы на клеточном уровне.При прогрессировании диабета в организме уже имеются определенные проблемы с реакциями на инсулин. Таким образом, употребление кофе может только усугубить ситуацию.