Генетики смогли нарастить мышечную массу и справиться с проблемой ожирения
Таким образом, фоллистатин защищает от неконтролируемого деления клеток, принимает участие в восстановлении тканей, в различных воспалительных реакциях, развитии зародыша и образовании фолликулов в яичниках. Ученых Университета Вашингтона заинтересовал ген, отвечающий за выработку фоллистатина, передает "Российская газета".
Как показали исследования, повышение выработки соединения путем манипулирования активностью гена дает положительный эффект - предотвращается развитие ожирения, увеличивается мышечная масса и все это без строгих диет и изнурительных тренировок (лабораторные животные потребляли жирную пищу и вели привычный образ жизни). По мнению ученых, данное открытие позволит создать терапию ожирения для людей и методы лечения мышечной дистрофии.
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