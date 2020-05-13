5 растительных рецептов для здоровья почек
Причинами возникновения пиелонефрита могут быть:
- инфекционные заболевания органов дыхания (ангина, грипп, пневмония, синуситы и другие);
- болезни зубов и полости рта (кариес, стоматиты);
- гинекологические заболевания (воспаление яичников и другие);
- простатит и аденома предстательной железы;
- цистит;
- мочекаменная болезнь;
- беременность (при ней матка сдавливает мочеточники, и отток мочи нарушается);
- заболевания, передающиеся половым путем (гонорея, трихомоноз).
Как правило, острый пиелонефрит развивается быстро. Симптомы достаточно выражены:
- резко повышается температура тела – до 38–40 °C;
- появляются боли в пояснице (как односторонние, так и двусторонние);
- моча становится мутной;
- выраженная потливость, головная боль, резкая общая слабость;
- возможны тошнота, рвота, сухость во рту, мышечные боли.
Основная причина возникновения хронического пиелонефрита – неполное излечение острого. Под этим понимается не только отказ от назначенного врачом курса медикаментов, прежде всего антимикробных средств (а это происходит нередко – исчезли симптомы, и человек прекращает прием лекарств), но и несоблюдение рекомендаций по питанию и режиму труда и отдыха.
Хронический пиелонефрит может в течение многих лет протекать скрыто, без каких-то симптомов вообще или с вялыми признаками. В этот период наблюдаются такие неспецифические симптомы, как:
- общая слабость;
- небольшая температура;
- тянущие боли в области поясницы;
- отеки лица (особенно часто образуются мешки под глазами).
Только рентгенологическое обследование и анализы мочи и крови могут помочь достоверно установить диагноз.
Опасен хронический пиелонефрит своими осложнениями. Так же как и в случае с гломерулонефритом, в почке могут образоваться участки больной ткани, которые при каждом обострении пиелонефрита будут увеличиваться, и здоровой почечной ткани будет оставаться все меньше. Постепенно будут гибнуть все новые и новые нефроны, функциональная способность почек будет снижаться.
При пиелонефрите необходимо полноценное обследование и соответствующее лечение, в дополнение к которому можно использовать и лекарственные травы.
Золотарник обыкновенный и золотарник канадский. При пиелите, почечных камнях и пиелонефрите пить настой травы (20 г травы на 200 мл кипятка) по четверти стакана 4 раза в день.
Кислица обыкновенная. При нефрите пить настой листьев (1 ст.л. свежего измельченного сырья залить 400 мл кипятка, дать настояться 2 часа) по 1 ст.л. 3-4 раза в день. Листья можно добавлять в салаты.
Многоножка обыкновенная. При нефрите пить настой корневищ (1 ст.л. измельченного сырья на 500 мл кипятка) по полстакана 4 раза в день.
Можжевельник обыкновенный. При заболеваниях почек принимать отвар (300 г «шишкоягод» можжевельника обыкновенного, собранных после первых заморозков, положить в керамический горшок, залить 1 л чистого оливкового масла, плотно закрыть отверстие тестом, поставить в духовку на 3 часа, процедить) по 1 ч.л. 3 раза в день.
Молочай капиросовидный. При заболеваниях почек пить настой (1ч.л. травы или корневища на 200 мл кипятка) по 1 ст.л. с водой 3 раза в день перед едой.
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