Иммунитет к коронавирусу формируется только при одном условии
"Чтобы у человека выработался иммунитет к коронавирусу, у него должно быть минимальное количество хронических заболеваний, а в идеале их и вовсе не должно быть", - пояснил врач.
Ершов пояснил, что при отсутствии хронических заболеваний иммунная система заболевшего концентрирует все ресурсы на коронавирусной инфекции и начинает создавать антитела. Также медик допустил повторное заражение COVID-19, но только в случае иммунодефицита.
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