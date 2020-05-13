Иммунитет к коронавирусу формируется только при одном условии

Выработка иммунитета от коронавируса нового типа зависит от общего здоровья человека. Чтобы у него развился стойкие иммунитет к COVID-19 он не должен болеть хроническими заболеваниями. Об этом рассказал доктор медицинских наук Антон Ершов."Чтобы у человека выработался иммунитет к коронавирусу, у него должно быть минимальное количество хронических заболеваний, а в идеале их и вовсе не должно быть", - пояснил врач.Ершов пояснил, что при отсутствии хронических заболеваний иммунная система заболевшего концентрирует все ресурсы на коронавирусной инфекции и начинает создавать антитела. Также медик допустил повторное заражение COVID-19, но только в случае иммунодефицита.