Грозит смертью. Выявлена особая опасность коронавируса для людей с больной печенью

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Согласно новым данным, люди с заболеваниями печени являются крайне уязвимыми при заражении коронавирусом, – для них при развитии COVID-19 значительно повышается риск смертельного исхода. Показатели смертности у таких пациентов намного выше, чем в общей популяции, констатируют специалисты из Великобритании.Как сообщает MedikForum.ru, учеными Оксфордского университета (Великобритания) и Университета Северной Каролины (США) была выявлена серьезная опасность вируса для людей с больной печенью: исследователи заключили, что таким пациентам коронавирус в большей мере грозит смертью. С учетом этих сведений представители Британского фонда печени (British Liver Trust) призвали правительство включить людей с болезнями печени в категории «крайне уязвимых» для особого контроля и оказания помощи.«Имеющиеся данные показывают, что 3-4 процента людей с больной печенью, имеющих положительный результат теста на COVID-19, умирают», - предупреждают эксперты.Было установлено, что заражение коронавирусом может ухудшать функции печени. Это особенно опасно, если у человека имеется цирроз или печеночная недостаточность. Показатели смертности среди людей с данными нарушениями составляют больше трети – 36 процентов.Коварство ситуации в том, что люди могут не подозревать о наличии проблем с печенью – большинство заболеваний этого органа не вызывают никаких симптомов на ранних стадиях своего развития.Медики назвали признаки, появление которых указывает на больную печень, в частности, цирроз:постоянное чувство усталости, слабости;потеря аппетита, способствующая похудению;утрата полового влечения;желтизна кожи, глазных белков.«Каждый, у кого имеется заболевание печени, должен с особой тщательностью защищать себя от возможного заражения, прежде всего, следуя мерам социального дистанцирования. В свою очередь, те, кто попадает в больницу с ухудшающимися симптомами заболевания печени, должны как можно скорее проверятся на наличие коронавируса», - цитирует специалистов издание Express.