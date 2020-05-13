Мужчины тяжелее переносят COVID-19. Возможно, ученые узнали причину

Риск заболеть COVID-19 примерно одинаков у мужчин и женщин, но для мужчин коронавирус существенно опаснее. Все дело может оказаться в ферменте, который помогает вирусу проникать в организм.С начала пандемии COVID-19 ученые и СМИ неоднократно сообщали о том, что мужчины тяжелее переносят эту инфекцию и чаще умирают от нее по сравнению с женщинами. В новой научной работе, которая была опубликована в European Heart Journal, ученые дают вероятное объяснение причинам этим феноменам.Одной из причин того, что мужчины страдают от коронавируса больше, чем женщины, может быть более высокая концентрация ангиотензинпревращающего фермента-2 (ACE2) в их крови. Это фермент в норме участвует в регулировании артериального давления. Обычно он располагается на поверхности мембран клеток, коронавирус использует его в качестве «входных ворот» в организм.В исследовании ученые проанализировали показатели уровня ACE2 примерно у 3500 человек, страдающих от сердечной недостаточности. Никто из них не был инфицирован коронавирусом.«Когда мы увидели, что уровень одного из важнейших биомаркеров, ACE2, был намного выше у мужчин, чем у женщин, мы поняли, что это может быть потенциальным объяснением того, что мужчины с большей вероятностью умирают от COVID-19», - сказал Изайа Сама (Iziah Sama) из Университетского медицинского центра Гронинген в Нидерландах.ACE2 присутствует в нескольких органах, включая легкие. Ученые указывают, что существует связь между тяжестью течения COVID-19 и количеством ACE2 в легких.Поскольку в этом исследовании участвовали только люди с сердечной недостаточностью, которые не болели COVID-19, его результаты не могут доказывать, что именно от уровня ACE2 зависит тяжесть болезни. В научной работе ученые лишь выдвигают версию, согласно которой причины течения этой инфекции у мужчин и женщин различаются.